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      В чому плюс повернення Росії в ПАРЄ: думка експерта

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      Леонід Швець
      Леонід Швець / 24 канал

      Росія після 5 років позбавлення права голосу в ПАРЄ знову відкрила шлях до організації. Однак Європа вже скоро може знову відчути, з ким має справу, і це для неї буде "холодним душем".

      Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів політичний оглядач Леонід Швець.

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      За його словами, Україна має продовжувати захищати та просувати свої інтереси. Однак Леонід Швець не вваажає, що стурбованість Європи остаточно минула.

      "Це не зовсім так. Якщо вже так сталося як сталося, давайте подивимося на інший бік справи. Зараз зайшла делегація, в якій, як один з оглядачів сказав, всі "жиріновські". Голова – пан Слуцький – це взагалі людина, яка з поганою репутацією навіть серед тих "пропутінців". Навіть Марія Захарова скаржилася, що він її там за різні місця... тобто сексуально домагався", – зазначив Леонід Швець.

      Нехай ця Європа, яка трішечки відпочила від російської делегації, нехай вона їх побачить, почує. Ось, що ви привели! Ось, з ким ви намагаєтеся розмовляти! Холодний душ..,
      – підкреслив політоглядач.

      Що відомо про Леоніда СлуцькогоУ лютому 2018 року кореспондент Російської служби BBC Фаріда Рустамова, продюсер телеканалу "Дождь" Дар'я Жук, екс-кореспондент "Коммерсанта" Анастасія Карімова і журналістка RTVi Катерина Котрікадзе через телеканал "Дождь" і сайт BBC звинуватили Леоніда Слуцького в сексуальних домаганнях. Скандальні публікації отримали широке висвітлення в ЗМІ протягом всієї весни.

      8 березня 2018 року в своєму Facebook Слуцький, не визнаючи провини, попросив вибачення у тих жінок, "кому коли-небудь вільно чи мимоволі заподіяв будь-які переживання". Такі вибачення Росбизнесконсалтинг пов'язав з сексуальним скандалом в Держдумі. 

      Про двозначну поведінку Слуцького щодо себе згадувала директор Департаменту інформації і друку МЗС РФ Марія Захарова.

      слуцький
      Леонід Слуцький

      Що відомо про повернення Росії в ПАРЄ

      Росія після 5 років позбавлення права голосу в ПАРЄ знову відкрила шлях до організації. Позбавили її права голосу у 2014 році через агресію РФ проти України: анексію Криму, окупацію Донбасу та порушення прав людини, зокрема на цих територіях.

      У ніч на 25 червня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, яка забезпечує повернення Росії в організацію без виконання міжнародних зобов'язань. 118 євродепутатів її підтримали, проти висловилися – 62, ще 10 утрималися. Перед цим депутати відхилили пропозицію України внести понад 200 правок до резолюції.

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      Українська делегація вирішила призупинити роботу у ПАРЄ, також українці покинули залу засідань через небажання перебувати там разом із росіянами.

      повернення росії в парє
      Країни, які повернули Росію у ПАРЄ

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      Теги: Новини України Новини політики ПАРЄ Україна – Росія Новини Росії Європа
      Джерело: 24 канал
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