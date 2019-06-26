21:52
26 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Унітазний російський флешмоб проти Грузії. Образованіє по-путінськи
      Вєсті Кремля
      22:10, 25 червня
      Вєсті. UA: Маленька копія Медведчука. Американські гірки Савченко
      Вєсті.UA
      19:49, сьогодні
      Мертві власники і фіктивні фірми: шокуюче розслідування про корупцію в "Київмедспецтрансі"
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Збір вторсировини по-радянськи
      Згадати все
      19:10, 22 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Новим генсеком Ради Європи стала Пейчинович-Бурич

      256 Читать новость на русском
      Марія Пейчинович-Бурич
      Марія Пейчинович-Бурич / Ariev.info

      Парламентська асамблея Ради Європи обрала представницю Хорватії Марію Пейчинович-Бурич генеральним секретарем Ради Європи. Повноваження нового генсека РЄ діятимуть до 2024 року.

      На посаду генсека Ради Європи претендували 2 кандидати – міністр закордонних справ Хорватії Марія Пейчинович-Бурич і глава МЗС Бельгії Дідьє Рейндерс.

      Читайте також: Україна і делегації ще 6 країн у ПАРЄ заявили про демарш через повернення Росії з усіма правами

      За Пейчинович-Бурич проголосували 159 депутатів, що становить абсолютну більшість голосів (на один голос перевищує необхідний мінімум). За Рейндерса проголосували 105 депутатів. Українська делегація утрималася від голосування за генерального секретаря.

      Чинний генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд був обраний на посаду в 2009 році і переобраний на цю посаду в 2014 році. Його повноваження закінчуються в жовтні 2019 року.

      Новина доповнюється...

      Що відомо про Марію Пейчинович-Бурич?

      56-річний хорватська політикиня, економістка, колишня депутатка парламенту країни. З 2017 року – віце-прем'єр і міністр закордонних та європейських справ Хорватії у правоцентристському уряді Андрея Пленковича. Член консервативної партії ХДС.

      У 1997-2000 роках була директоркою у фармацевтичній компанії Pliva. Після цього стала помічницею міністра у справах європейської інтеграції. У 2004-2005 роках була держсекретарем у відомстві з євроінтеграції, а потім до 2008 року – в Міністерстві закордонних справ та європейської інтеграції. Одночасно входила до складу груп, що вели переговори про умови вступу Хорватії до ЄС.

      Вступивши в Хорватський демократичний союз, за списком цієї партії з 2008 по 2011 рік була депутатом хорватського парламенту.

      Декілька років займалася консалтинговою та викладацькою діяльністю. Зокрема, була приватним консультантом з питань проектів ЄС, Програми розвитку ООН та обопільного фінансування таких проектів у країнах-кандидатах і потенційних кандидатах на вступ у ЄС, а також у державах-сусідках ЄС. Також надавала консультації з питань євроінтеграції урядові Сербії.

      У 2016 році повернулася на державну службу, зайнявши посаду держсекретаря у Міністерстві закордонних і європейських справ. Згодом Пленкович призначив її міністром закордонних і європейських справ.

      blog_ava
      Маєтки Тягнибока: що відомо про нерухомість лідера "Свободи"
      сьогодні
      8500
      Теги: ПАРЄ Новини політики Євросоюз Європа
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як видалити свій профіль у Facebook: покрокова інструкція
      сьогодні , 21:00 Як видалити свій профіль у Facebook: покрокова інструкція
      Олена Кандяк 45
      Почему Россию вернули в ПАСЕ
      сьогодні , 20:26 Почему Россию вернули в ПАСЕ
      Іван Яковина 455
      Приховані, але важливі функції: на що звернути увагу при виборі кондиціонера
      сьогодні , 09:30 Приховані, але важливі функції: на що звернути увагу при виборі кондиціонера
      8734
      Українські моряки у полоні Росії: командування флоту пояснило, чому полонені – круті
      сьогодні , 20:01 Українські моряки у полоні Росії: командування флоту пояснило, чому полонені – круті
      Євгенія Мазур 3
      Нові керівники ОДА: що про них відомо
      сьогодні , 19:00 Нові керівники ОДА: що про них відомо
      Яніна Ткачук 1331
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук