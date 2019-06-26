Новим генсеком Ради Європи стала Пейчинович-Бурич

Парламентська асамблея Ради Європи обрала представницю Хорватії Марію Пейчинович-Бурич генеральним секретарем Ради Європи. Повноваження нового генсека РЄ діятимуть до 2024 року.

На посаду генсека Ради Європи претендували 2 кандидати – міністр закордонних справ Хорватії Марія Пейчинович-Бурич і глава МЗС Бельгії Дідьє Рейндерс.

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За Пейчинович-Бурич проголосували 159 депутатів, що становить абсолютну більшість голосів (на один голос перевищує необхідний мінімум). За Рейндерса проголосували 105 депутатів. Українська делегація утрималася від голосування за генерального секретаря.

Чинний генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд був обраний на посаду в 2009 році і переобраний на цю посаду в 2014 році. Його повноваження закінчуються в жовтні 2019 року.

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Warm congratulations to Marija Pejčinović Burić, who has just been elected by the Assembly as Secretary General of the Council of Europe for a five-year term! pic.twitter.com/fLjVC4c3G0 — PACE (@PACE_News) 26 июня 2019 г.

Що відомо про Марію Пейчинович-Бурич?

56-річний хорватська політикиня, економістка, колишня депутатка парламенту країни. З 2017 року – віце-прем'єр і міністр закордонних та європейських справ Хорватії у правоцентристському уряді Андрея Пленковича. Член консервативної партії ХДС.

У 1997-2000 роках була директоркою у фармацевтичній компанії Pliva. Після цього стала помічницею міністра у справах європейської інтеграції. У 2004-2005 роках була держсекретарем у відомстві з євроінтеграції, а потім до 2008 року – в Міністерстві закордонних справ та європейської інтеграції. Одночасно входила до складу груп, що вели переговори про умови вступу Хорватії до ЄС.

Вступивши в Хорватський демократичний союз, за списком цієї партії з 2008 по 2011 рік була депутатом хорватського парламенту.

Декілька років займалася консалтинговою та викладацькою діяльністю. Зокрема, була приватним консультантом з питань проектів ЄС, Програми розвитку ООН та обопільного фінансування таких проектів у країнах-кандидатах і потенційних кандидатах на вступ у ЄС, а також у державах-сусідках ЄС. Також надавала консультації з питань євроінтеграції урядові Сербії.

У 2016 році повернулася на державну службу, зайнявши посаду держсекретаря у Міністерстві закордонних і європейських справ. Згодом Пленкович призначив її міністром закордонних і європейських справ.