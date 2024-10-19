У Повітряних силах ЗСУ відзвітували про результат роботи. Там розповіли, скільки ворожих цілей знищено.

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Скільки ворожих повітряних цілей знищено

У ніч на 19 жовтня 2024 року, починаючи із 21 години вечора 18 жовтня, загарбники російської армії завдали удару по Україні керованими авіаційним ракетами. В Повітряних силах зазначили, що районом пусків ракет є акваторія Чорного моря.

Крім цього, країна-агресорка атакувала ударними БпЛА типу Shahed і дронами невстановленого типу. Райони пусків ударних дронів є Курськ, Єйськ, Приморсько-Ахтарськ, що в Росії.

Зазначається, що радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід понад 100 повітряних цілей. Зокрема, до 98 ворожих безпілотників і 6 керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Повітряний напад ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.

Станом на 12:00 в результаті протиповітряного бою збито 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69. Також на цю годину є підтвердження про збиття 42 ворожих БпЛА в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Миколаївській і Херсонській областях,

– ідеться в повідомленні.

Крім цього, вказується, що 46 російських безпілотників наразі локаційно втрачено. Наразі інформація щодо збиття/падіння уточнюється та оновлюється.

В Повітряних силах наголосили, що зараз ще декілька ворожих БпЛА перебувають в повітряному просторі України. "Бойова робота триває", – резюмували там.



Збито 42 БпЛА і 4 керовані авіаційні ракети станом на 12:00 19 жовтня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ