Увечері 18 жовтня, близько 22:00 окупанти запустили першу партію ударних дронів. Вже кільканадцять годин триває ворожа повітряна атака.

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Росія атакує з різної зброї

Так, ворог здійснив запуски "Шахедів" з різних напрямків. Спершу під ударом опинилися південні регіони та центральні. Тоді БпЛА розпочали свій рух з території окупованої Херсонщини та акваторії Чорного моря.

Трохи пізніше противник атакував дронами з півночі – із російської території. "Шахеди" літали ледве не над усією Україною: від Одеси до Чернігова. Уже ближче до ранку загроза виникла й для західних регіонів, зокрема Хмельниччини.

Окрім безпілотників, у ніч проти 19 жовтня окупанти використали КАБи та ракети. Десь біля 06:00 Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря. За кілька хвилин стало відомо про рух швидкісної цілі у напрямку Миколаївщини. Згодом військові попередили про пуски крилатих ракет по Центральній Україні, особлива небезпека нависла над Черкащиною.

Крім того, телеграм-канали Києва пишуть, що столицю атакували не "Шахеди", а невідомі дрони. Вони мають відмінні звук і форму від характерних для іранських БпЛА.

Де лунали вибухи

Одеська область : Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку для Одещини о 20:42. Ворог атакував обласний центр двома ракетами, вибухи пролунали о 21:01. Внаслідок ракетного удару в Одесі пошкоджено житлову забудову, спалахнула пожежа. Вранці голова ОВА Олег Кіпер уточнив, що росіяни поцілили у приватний сектор, де велика кількість житлових будинків. Внаслідок атаки сталося загорання триповерхової будівлі та двох легкових автомобілів поруч. Пожежу оперативно ліквідували наші вогнеборці. Також пошкоджено понад 10 приватних будинків. Люди не постраждали.

Наслідки удару по Одесі / Фото Олег Кіпер

Чернігівська область : Ворог вночі завдав удару по обʼєкту критичної інфраструктури на Чернігівщині. Через влучання виникла пожежа, яку за кілька годин локалізували.

Київщина : Понад 3,5 години тривала тривога для столиці. БпЛА заходили на Київ з різних напрямків. У місті лунали вибухи. Це працювала ППО, яка знищила усі ворожі дрони. Внаслідок падіння уламків є руйнування та постраждала. У Дніпровському районі пошкоджено фасад будинку, молода жінка отримала серйозне поранення нижньої кінцівки. Невеличкий уламок БпЛА потрапив у помешкання українки через вікно балкона.

У Дарницькому районі уламками пошкоджено фасади кількох будинків, балкони, вибиті вікна, пошкоджено авто, є незначні руйнування приміщення одного з ресторанів. Також зафіксовано падіння уламків на відкритій території.

Сумська область: Близько 00:00 у Шостці на Сумщині лунали вибухи. В ОВА уточнили, що ворог завдав по регіону удар КАБами та дронами. "Шахеди" атакували енергетику, а керовані бомби впали на об'єкти цивільної інфраструктури. У прокуратурі додали, що окупанти скинули три КАБи на центральну частину міста Шостка.

У ДСНС заявили, що ворог атакував пожежно-рятувальний підрозділу в Частково зруйновано будівлю. На момент атаки особовий склад перебував в укритті.

Авіаційний удар по підрозділу ДСНС у Шостці / Фото ДСНС

Внаслідок удару по Шостці поранення отримали вісім людей, п’ятеро з яких – працівники ДСНС. Пошкоджені п'ять адміністративних будівель, житлова багатоповерхівка, лікувальний заклад, школа та міська друкарня.

Відомо також, що противник завдав ракетного удару по Черкасах та Миколаївщині. Вибухи лунали й на Хмельниччині.

Аварійні відключення у двох областях

В "Укренерго" розповіли, що вночі росіяни атакували енергетичні об'єкти у кількох областях. Внаслідок пошкодження обладнання – запроваджені аварійні відключення у Сумській та Чернігівській областях (частково).

Окремо, у "Сумиобленерго" заявили, що о 08:57 на території Сумщини введено графіки аварійних відключень з 1 по 5 черги. Будуть знеструмлені Шосткинський, Конотопський і частина Сумського району. Пізніше з'явилося повідомлення про початок відключень для 6-10 черг (із 10:57). Стало відомо, що споживачі 1 – 5 черг заживлені.

Відновлювальні роботи розпочнуться, як тільки дозволить безпекова ситуація.