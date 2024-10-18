Повітряна тривога в Україні в ніч з 18 на 19 жовтня / Колаж 24 Каналу (фото Getty Images і з відкритих джерел)

Російська армія в ніч з 18 на 19 жовтня запустила по Україні свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у низці областей оголосили повітряну тривогу.