Спочатку загроза була для жителів південного регіону. 24 Канал закликає жителів областей, де лунали сирени, негайно пройти в укриття цивільного захисту.
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Що відомо про повітряну тривогу
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщині.
Сумська область загроза застосування ударних ворожих БпЛА.
Щодо руху БпЛА:
- БпЛА на Запоріжжі наближається до Дніпропетровщини, курс північно-західний;
- БпЛА на межі Миколаївської та Одеської областей, курс північно-західний;
- БпЛА на півдні Миколаївщині, північним курсом у напрямку Миколаєва;
- БпЛА на південному сході Миколаївщини (р-н. Снігурівки) курс північний;
- БпЛА на межі Запорізької, Миколаївської та Дніпропетровської областей, курс північно-західний.
Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті
Ще декілька груп ворожих ударних БпЛА в районі Чорноморського біосферного заповідника рухаються у напрямку Південне.
Ударні ворожі БпЛА на Херсонщині у напрямку Миколаївщини курс північно-західний.