Спочатку загроза була для жителів південного регіону. 24 Канал закликає жителів областей, де лунали сирени, негайно пройти в укриття цивільного захисту.

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Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

22:50, 18 жовтня

Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщині.

22:47, 18 жовтня

Сумська область загроза застосування ударних ворожих БпЛА.

22:39, 18 жовтня

Щодо руху БпЛА:

  • БпЛА на Запоріжжі наближається до Дніпропетровщини, курс північно-західний;
  • БпЛА на межі Миколаївської та Одеської областей, курс північно-західний;
  • БпЛА на півдні Миколаївщині, північним курсом у напрямку Миколаєва;
  • БпЛА на південному сході Миколаївщини (р-н. Снігурівки) курс північний;
  • БпЛА на межі Запорізької, Миколаївської та Дніпропетровської областей, курс північно-західний.
22:38, 18 жовтня

Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті

21:56, 18 жовтня

Ще декілька груп ворожих ударних БпЛА в районі Чорноморського біосферного заповідника рухаються у напрямку Південне.

21:42, 18 жовтня

Ударні ворожі БпЛА на Херсонщині у напрямку Миколаївщини курс північно-західний.