Понад 130 безпілотників атакували Україну уночі та вранці. Десятки було знищено, а кілька повернули у напрямку Білорусі.

Дивіться також Уранці на Хмельниччині гримлять вибухи

Що задумала Москва

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповів, що за ніч 7 дронів росіян пролетіли територією Білорусі. Загалом лище вересень таких було 30. Зокрема, був зафіксований навіть удар "Шахеда" поблизу Мозиря, де є НПЗ.

Все йде до того, що Росія таки здійснить провокацію проти Білорусі, внаслідок якої можуть постраждати як цивільні, так і сам НПЗ. І це свідомі дії росіян,

– йдеться у заяві Коваленка.

Нагадаємо, раніше очільник ЦПД попереджав про підготовку Кремля до провокації на Мозирському НПЗ. Коваленко зробив цю заяву, посилаючись на слова директора ФСБ Бортнікова. Той сказав, що НАТО нібито "штовхає Україну" до терористичної війни і хоче втягнути в конфлікт Білорусь, Молдову, країни Балтії та Польщу.

Так, у Гомельській області Білорусі вранці 3 жовтня вибухнув дрон, який залетів туди під час атаки Росії на Україну. "Шахед" впав неподалік від Мозиря.