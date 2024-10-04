Про те, що жителі Білорусі прокинулись учора від вибухів повідомляв моніторинговий канал "Беларускі Гаюн", а сьогодні у мережі опублікували відео цього моменту.

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Зазначалось, що "Шахед" вибухнув у місті Калінковичі близько 5 ранку. На відео вказаний саме цей час.

У Білорусі вибухнув "Шахед": відео

"Близько 5-ї ранку жителі Калінковичів чули гучний звук вибуху. Згодом цю інформацію вдалося підтвердити з кількох джерел, і з'ясувалося, що вибух над Калінковичами було чути близько 4:55 ранку", – писав Гаюн.

Дрон долетів до Білорусі за 12 хвилин

За 12 хвилин до цього українські моніторингові канали інформували, що дрон увійшов у повітряний простір Білорусі поблизу Наровлі. Цю інформацію також підтвердили Повітряні сили ЗСУ.

Наразі невідомо чи здетонував безпілотник саомстійно, чи був збитий силами ППО.

Довідково. Відстань від Наровлі до Калінковичів становить 40 кілометрів, які "Шахед" може подолати лише за 11 хвилин. Траєкторія та швидкість руху дрона свідчать про те, що в момент вибуху дрон уже був над містом.