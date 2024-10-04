О том, что жители Беларуси проснулись вчера от взрывов сообщал мониторинговый канал "Беларускі Гаюн", а сегодня в сети опубликовали видео этого момента.

Смотрите также Враг "Шахедами" атаковал объекты критической инфраструктуры Украины: сколько целей сбили

Отмечалось, что "Шахед" взорвался в городе Калинковичи около 5 утра. На видео указано именно это время.

В Беларуси взорвался "Шахед": видео

"Около 5 утра жители Калинковичей слышали громкий звук взрыва. Впоследствии эту информацию удалось подтвердить из нескольких источников, и выяснилось, что взрыв над Калинковичами был слышен около 4:55 утра", – писал Гаюн.

Дрон долетел до Беларуси за 12 минут

За 12 минут до этого украинские мониторинговые каналы информировали, что дрон вошел в воздушное пространство Беларуси вблизи Наровли. Эту информацию также подтвердили Воздушные силы ВСУ.

Пока неизвестно сдетонировал ли беспилотник самостоятельно, или был сбит силами ПВО.

Справочно. Расстояние от Наровли до Калинковичей составляет 40 километров, которые "Шахед" может преодолеть всего за 11 минут. Траектория и скорость движения дрона свидетельствуют о том, что в момент взрыва дрон уже был над городом.