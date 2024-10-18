Сначала угроза была для жителей южного региона. 24 Канал призывает жителей областей, где раздавались сирены, немедленно пройти в укрытие гражданской защиты.
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Что известно о воздушной тревоге
Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для различных областей Украины читайте в нашем телеграме.
Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Сумской области.
Сумская область угроза применения ударных вражеских БПЛА.
Относительно движения БПЛА:
- БПЛА на Запорожье приближается к Днепропетровской области, курс северо-западный;
- БПЛА на границе Николаевской и Одесской областей, курс северо-западный курс северо-западный;
- БПЛА на юге Николаевской области, северным курсом в направлении Николаева;
- БПЛА на юго-востоке Николаевской области (р-н. Снигиревки) курс северный;
- БПЛА на границе Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областей, курс северо-западный.
Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте
Еще несколько групп вражеских ударных БПЛА в районе Черноморского биосферного заповедника движутся в направлении Южное.
Ударные вражеские БПЛА в Херсонской области в направлении Николаевской курс северо-западный.