Сначала угроза была для жителей южного региона. 24 Канал призывает жителей областей, где раздавались сирены, немедленно пройти в укрытие гражданской защиты.

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Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для различных областей Украины читайте в нашем телеграме.

22:50, 18 октября

Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Сумской области.

22:47, 18 октября

Сумская область угроза применения ударных вражеских БПЛА.

22:39, 18 октября

Относительно движения БПЛА:

  • БПЛА на Запорожье приближается к Днепропетровской области, курс северо-западный;
  • БПЛА на границе Николаевской и Одесской областей, курс северо-западный курс северо-западный;
  • БПЛА на юге Николаевской области, северным курсом в направлении Николаева;
  • БПЛА на юго-востоке Николаевской области (р-н. Снигиревки) курс северный;
  • БПЛА на границе Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областей, курс северо-западный.
22:38, 18 октября

Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте

21:56, 18 октября

Еще несколько групп вражеских ударных БПЛА в районе Черноморского биосферного заповедника движутся в направлении Южное.

21:42, 18 октября

Ударные вражеские БПЛА в Херсонской области в направлении Николаевской курс северо-западный.