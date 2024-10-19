Монітори попередили, що область атакують крилаті ракети Х-59/69. Повітряна тривога у Миколаївській області лунає з 6:27 19 жовтня.
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Що відомо про вибухи на Миколаївщині
У моніторингових телеграм-каналах написали, що о 6:01 два російські винищувачі Су-57 летіли в бік Азовського моря. Людей попередили про загрозу Х-59/69 для Півдня України.
Монітори попереджали орієнтовно о 6:30 про те, що 4 крилаті ракети рухаються Криворізьким районом у бік Миколаївщини.
Орієнтовно о 6:42 ЗМІ написали про вибухи в Південноукраїнську (колишній Южноукраїнськ) Миколаївської області. Влада області про наслідки атаки ворога не повідомляла.
Вибухи чули біля Черкас
О 6:44 монітори писали, що 2 ракети летять у бік Кіровоградщини. Далі почали рухати у бік Черкащини, а саме – в Уманський район.
Повітряні сили попереджали людей:
- о 6:46 – швидкісна ціль на Миколаїщину;
- крилата ракета змінила напрямок в район Первомайська;
- крилата ракета через Кіровоградську область у напрямку Умані.
О 6:47 глава Черкаської ОВА Ігор Табурець заявив про підвищену ракетну небезпеку.
Суспільне о 6:55 написало, що біля Черкас було чутно звук вибуху. Станом на 7:01 поблизу Черкас та на околицях міста працювала ППО.