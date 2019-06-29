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      Світова преса рознесла ПАРЄ в хлам, – Ар'єв про повернення Росії до Ради Європи

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      Володимир Ар'єв
      Володимир Ар'єв / Facebook // Володимир Ар'єв

      З огляду на рішення повернути російську делегацію до складу Парламентської Асамблеї Ради Європи, останній доведеться роками працювати над відновленням своєї репутації.

      Таку думку висловив голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв. Він вказав, що не тільки політики, а й навіть світова преса жорстко розкритикувала такі кроки. 

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      "Світова преса рознесла ПАРЄ в хлам за рішення повернути російську делегацію. Пам‘ятаю, як у Раді Європи жалілися, що діяльність організації висвітлюється недостатньо. От, мають сповна! Я попереджав їх тими самими словами, які тепер друкують в оглядах: довіру до Ради Європи буде суттєво підірвано, бо не може головна європейська організація із захисту прав людини і верховенства права сама топтатися і по одному, і по іншому," – заявив Ар'єв. 

      Що відомо про повернення Росії в ПАРЄ?25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи в організації без обмежень права голосу. За таке рішення проголосували 118 депутатів, проти – 62, утримались – 10.

      Українська делегація одразу покинула залу засідань та звернулась до Верховної Ради з закликом терміново розглянути питання зупинення участі держави в роботі асамблеї. А президент Володимир Зеленський заявив, що розчарований рішенням ПАРЄ.

      Він нагадав, що Росія досі навіть не заплатила ПАРЄ заборговані внески, бо повноваження їхньої делегації "українці підвісили на гачок рішенням передати справу у Венеціанську комісію" і не дали обрати віце-президентом ПАРЄ "підсанкційного" Леоніда Слуцького.

      Навіть якщо росіяни і заплатять, то це буде ціна індексації зарплат секретаріату за втрату репутації і довіри. ПАРЄ феєрично "прославилась",
      – підсумував дипломат.

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      Теги: Новини Росії Новини України Україна – Росія Новини політики ПАРЄ
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