Світова преса рознесла ПАРЄ в хлам, – Ар'єв про повернення Росії до Ради Європи

З огляду на рішення повернути російську делегацію до складу Парламентської Асамблеї Ради Європи, останній доведеться роками працювати над відновленням своєї репутації.

Таку думку висловив голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв. Він вказав, що не тільки політики, а й навіть світова преса жорстко розкритикувала такі кроки.

Читайте також: Росія в ПАРЄ, критика Клімкіна та дії Медведчука: якими будуть наслідки для України

"Світова преса рознесла ПАРЄ в хлам за рішення повернути російську делегацію. Пам‘ятаю, як у Раді Європи жалілися, що діяльність організації висвітлюється недостатньо. От, мають сповна! Я попереджав їх тими самими словами, які тепер друкують в оглядах: довіру до Ради Європи буде суттєво підірвано, бо не може головна європейська організація із захисту прав людини і верховенства права сама топтатися і по одному, і по іншому," – заявив Ар'єв.

Що відомо про повернення Росії в ПАРЄ ?25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи в організації без обмежень права голосу. За таке рішення проголосували 118 депутатів, проти – 62, утримались – 10.



Українська делегація одразу покинула залу засідань та звернулась до Верховної Ради з закликом терміново розглянути питання зупинення участі держави в роботі асамблеї. А президент Володимир Зеленський заявив, що розчарований рішенням ПАРЄ.

Він нагадав, що Росія досі навіть не заплатила ПАРЄ заборговані внески, бо повноваження їхньої делегації "українці підвісили на гачок рішенням передати справу у Венеціанську комісію" і не дали обрати віце-президентом ПАРЄ "підсанкційного" Леоніда Слуцького.

Навіть якщо росіяни і заплатять, то це буде ціна індексації зарплат секретаріату за втрату репутації і довіри. ПАРЄ феєрично "прославилась",

– підсумував дипломат.