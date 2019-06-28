Повернення Росії до ПАРЄ, критика Клімкіна та дії Медведчука: наслідки для України

Про зміни до Конституції, конфлікт між Зеленським та Клімкіним, повернення делегації РФ у ПАРЄ, а також звільнення полонених Медведчуком в ефірі ток-шоу "Політична анатомія" спілкувалися кандидати у нардепи Віктор Єленський, Василь Мокан, Оксана Сироїд та Сергій Рахманін.

Про зміни до Конституції

Сергій Рахманін зазначив, що 28 червня в Україні відзначають День Конституції – це основний закон країни, але він може постійно змінюватися. Коли вносяться правки до якоїсь статті – це теж зміна. Основний закон України змінюється постійно й це нормальний процес.

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"Є два підходи до Конституції – американський та британський. Є певний набір правил, якого всі дотримуються. Є такі, які змінюються в залежності від ситуації. Це не мертвий документ", – наголосив він.



Сергій Рахманін

Й зазначив, що згідно з даними соціологічних опитувань, не всі українці читають основний закон держави. Проте він впевнений, що кожен другий може сказати: головним носієм влади є народ.

Конституція в певній мірі є відображенням справ в Україні, але це інструмент, яким можна забивати цвяхи, використовувати, як деталь в інтер’єрі, а також можна нею послуговуватися,

– сказав Рахманін.

"У нас влада завинила в тому, що всі президенти порушували Конституцію, окрім Леоніда Кравчука, бо її тоді ще не було. Тому й поваги до неї у громадян немає", – підсумував кандидат у депутати.

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За словами кандидата в нардепи від "Слуги народу" Василя Мокана, є дві причини, чому українці не читають Конституцію та не бачать в цьому потреби. Перша – це досить низький рівень політичної культури у суспільстві.

Це, на його думку, стосується не лише громадян, а й представників народу, яких вони делегують. Друга ж причина полягає в тому, що в сприйнятті українського суспільства є впевненість в тому, що основний документ держави – це збір правил для влади.

Про звільнення полонених Медведчуком

28 жовтня проросійські бойовики передали українській стороні чотирьох полонених українців, про це напередодні домовився кум російського президента та співголова партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук.

Як відреагував президент?Цей вчинок Медведчука розлютив президента Володимира Зеленського. Адже Медведчук – не уповноважений на жодні переговори щодо обміну чи звільнення полонених, при цьому вів перемовини з бойовиками. А ще президент на адресу Медведчука сказав, що "питання про звільнення полонених піднімається тільки під вибори".

Зауважимо, що в СБУ напередодні заявили, що не мають офіційної інформації щодо осіб, яких представники бойовиків повернули Україні.



Звільнені українські полонені

Віце-спікер Верховної Ради та кандидат в народні депутати від партії "Самопоміч" Оксана Сироїд зазначила, що набагато ефективнішим був би арешт та обмін самого Медведчука.

Сам Медведчук є представником Кремля. Абсурдно очікувати, що представник Росії буде діяти в інтересах України, зокрема щодо обміну полоненими,

– наголосила вона.

Й додала, що є чимало неправди, за якою ховається істина. Починаючи від того, що це – не заручники, а полонені. Ними б мали опікуватися в інший спосіб, їх обмін мав би відбуватись по-іншому.



Оксана Сироїд

"Крім того, про це ніхто не говорить, але скільки є рішень українських судів про те, щоб відпустити високопосадових ватажків, колаборантів, так званих представників "ЛНР" та "ДНР" на виконання мінських домовленостей", – сказала Сироїд.

А також пояснила, що є десятки, якщо не сотні судових рішень, коли українська прокуратура просить український суд звільнити їх від кримінальної відповідальності на виконання мінського процесу.

Де ті люди? На кого ми їх поміняли? Де є результат? Якщо ми їх відпускали з зали суду, куди вони йшли? Що за це отримала Україна? На жаль, відповідальності за це ніхто не поніс,

– зазначила політик.

Звичайно, добре, що люди є вдома, вважає Сироїд. Однак, вона переконана: якщо б в Україні заарештували Медведчука, Новинського та ще кількох, то процес обміну був би набагато ефективнішим.

Про повернення Росії до ПАРЄ

25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи в організації без обмежень права голосу. Українська делегація одразу покинула залу засідань та звернулась до ВРУ з закликом терміново розглянути питання зупинення участі держави в роботі асамблеї.

Представник України в ПАРЄ та кандидат в депутати від партії "Українська стратегія" Віктор Єленський пояснив, що українська делегація не може вийти із ПАРЄ, а тільки полишити сесію – це називається дипломатичний демарш. До демаршу доєдналися й делегації Грузії, Литви, Латвії, Естонії, Польщі, а також представник Словаччини, до якого зараз хочуть застосувати санкції на його батьківщині.



Делегації семи країн у ПАРЄ заявили про демарш через повернення Росії

"Вони запрошують повернутися делегацію, яка чітко говорить, що ніколи виконуватиме резолюції ПАРЄ та ніколи не буде грати за правилами", – зазначив Єленський.

В своїх виступах росіяни вже говорили, хто буде їх головний об'єкт для атак. Мовилося про Україну, адже постійно згадували країну з великою територією та населенням,

– повідомив він.

Крім цього, член української делегації сказав, що в середині ПАРЄ є дуже різні позиції і кожна країна виходить зі своєї.



Віктор Єленський

Сергій Рахманін пригадав, що напередодні посол України в Австрії Олександр Щерба написав: те, що сталося в ПАРЄ, є свідченням того, що ми любимо Європу, якої насправді вже немає.

Проте навіть це не може ставити під сумнів прагнення України приєднання до ЄС та НАТО. Бо ЄС та НАТО – це цінності. І якщо Європа забуває про них, то ми там потрібні хоча б для того, щоб про це нагадувати,

– наголосив політик.

"Нам ці цінності потрібно втілювати в реальному житті, зокрема в політичному", – підсумував він.

Про конфлікт між Зеленським та Клімкіним

Президент України Володимир Зеленський зібрав екстрений брифінг, де, зокрема, висловив обурення через те, що глава МЗС Павло Клімкін відповів на ноту Росії щодо 24 полонених українських моряків, не порадившись із ним.

Про що мовиться в нотах обох країн?У російській ноті мовилося, що РФ готова передати Україні моряків, якщо Київ дасть гарантії їхнього кримінального переслідування за російськими законами. У відповідь на цю ноту МЗС України заявило, що пропозиція Росії є неприйнятною і такою, що загострює суперечку між державами щодо імунітету воєнних кораблів.

Кандидат в народні депутати від партії "Слуга народу" Василь Мокан прокоментував критику українського президента на адресу Клімкіна. На його думку, вона зумовлена тим, що МЗС не порадилося, як відповідати на провокацію Росії.

Адже, згідно з процедурою, росіяни мають право звернутися до України щодо того, як саме виконувати рішення Міжнародного трибуналу ООН. Ми не про зміст відповіді говоримо, а про сам факт,

– пояснив Мокан.

Й наголосив, що Росія пішла на певну хитрість, коли направила Україні ноту щодо 24 полонених українських моряків. Адже зробила це 25 червня – згідно з рішенням Міжнародного трибуналу ООН, саме цей день був крайнім для РФ, щоб надати звіт про звільнення українців.



Василь Мокан

Сергій Рахманін висловив припущення, що наслідки таких емоційних заяв Зеленського можуть буди для України доволі невтішними. Адже в цій ситуації варто звернути увагу на два моменти.

Перший – що голова МЗС чомусь не повідомив про свої дії президента, хоча той відповідає за зовнішню політику відповідно до повноважень. Другий – те, що президент висловив в достатньо емоційній формі незадоволення головою МЗС публічно.

Якщо ми зіставимо ці факти й додамо ситуацію з ПАРЄ, то назовні ми виглядаємо трохи хибно. Такі ситуації в кінцевому підсумку, на жаль, можуть негативно вплинути на авторитет держави та її вагу у світі,

– переконаний Рахманін.

"Чим би не була зумовлена ця ситуація, треба щоб кожен з гравців зробив певні висновки. Щоб надалі таких ситуацій було якомога менше, а репутація держави не страждала", – підсумував кандидат в нардепи.

Про "культурну гречку" напередодні виборів та інше – дивіться у повному відео ток-шоу.