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      Усі президенти порушували Конституцію, – Рахманін

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      Конституція України
      Конституція України / Фото з відкритих джерел

      Щорічно 28 червня в Україні відзначають День Конституції – це основний закон країни, але він може постійно змінюватися.

      Про це в прямому ефірі "Політичної анатомії" сказав журналіст, кандидат в депутати від партії "Голос" Сергій Рахманін, зазначивши, що коли вносяться правки до якоїсь статті – це теж зміна Конституції.

      Як змінювалась Конституція за різних президентів – читайте у матеріалі 24 каналу

      За його словами, вона змінюється постійно і це нормальний процес. Всі різні і немає жодної ідеальної.

      Є два підходи до Конституції – американський та британський. Є певний набір правил, якого всі дотримуються. Є такі, які змінюються в залежності від ситуації. Це не мертвий документ,
      – заявив журналіст.

      Рахманін зазначив, що не всі українці читають основний закон держави, як стверджують соціологічні опитування.

      "Проте, я впевнений, що кожен другий скаже: головним носієм влади є народ. Тому улюблені статті є у наших громадян. Конституція в певній мірі є відображенням справ в Україні, але це інструмент, яким можна забивати цвяхи, використовувати, як деталь в інтер’єрі, а також можна нею послуговуватися", – сказав Рахманін.

      У нас влада завинила в тому, що всі президенти порушували Конституцію, окрім Леоніда Кравчука, бо її тоді ще не було. Тому й поваги до неї у громадян немає,
      – підсумував кандидат у депутати.

      Цікаво, що майже половина українців ніколи не читала текст Основного Закону – Конституції, а близько третини читали лише окремі її підрозділи. Попри те, 67% населення переконане, що чинну Конституцію необхідно змінювати.

      Дивіться повне відео програми "Політична анатомія":

       

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      Теги: Новини України Новини політики Конституція Адміністрація Президента
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