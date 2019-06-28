Усі президенти порушували Конституцію, – Рахманін

Щорічно 28 червня в Україні відзначають День Конституції – це основний закон країни, але він може постійно змінюватися.

Про це в прямому ефірі "Політичної анатомії" сказав журналіст, кандидат в депутати від партії "Голос" Сергій Рахманін, зазначивши, що коли вносяться правки до якоїсь статті – це теж зміна Конституції.

Як змінювалась Конституція за різних президентів – читайте у матеріалі 24 каналу

За його словами, вона змінюється постійно і це нормальний процес. Всі різні і немає жодної ідеальної.

Є два підходи до Конституції – американський та британський. Є певний набір правил, якого всі дотримуються. Є такі, які змінюються в залежності від ситуації. Це не мертвий документ,

– заявив журналіст.

Рахманін зазначив, що не всі українці читають основний закон держави, як стверджують соціологічні опитування.

"Проте, я впевнений, що кожен другий скаже: головним носієм влади є народ. Тому улюблені статті є у наших громадян. Конституція в певній мірі є відображенням справ в Україні, але це інструмент, яким можна забивати цвяхи, використовувати, як деталь в інтер’єрі, а також можна нею послуговуватися", – сказав Рахманін.

У нас влада завинила в тому, що всі президенти порушували Конституцію, окрім Леоніда Кравчука, бо її тоді ще не було. Тому й поваги до неї у громадян немає,

– підсумував кандидат у депутати.

Цікаво, що майже половина українців ніколи не читала текст Основного Закону – Конституції, а близько третини читали лише окремі її підрозділи. Попри те, 67% населення переконане, що чинну Конституцію необхідно змінювати.

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