Як змінювалася Конституція України: вплив президентів

28 червня 1996 року Верховна Рада ухвалила Конституцію України. Зараз їй вже 23 роки. За цей час політики перетворили її на "книгу змін". Кожен новий президент, отримуючи владу, береться змінювати її під себе. Хто саме і як використовує Основний Закон – дізнавалися журналісти 24 каналу.

23 роки тому 28 червня народні депутати не стримували емоцій. Після доби майже безперервного засідання Верховна Рада нарешті ухвалила Конституцію України. Шампанське відкорковували просто у сесійній залі.

"Всю ніч була дуже тривожна така атмосфера. Коли ми врешті це закінчили, були всі втомлені, але надзвичайно щасливі", – розповів співавтор Конституції України, директор Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко.

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Перша редакція Головного Закону була компромісом між тодішніми президентом Леонідом Кучмою та головою Верховної Ради Олександром Морозом. Її сформували на базі 15 запропонованих проектів. До неї подали 6 тисяч поправок.

Конституція нам загалом вдалася дуже добре. Вона виконала свою роль, вона утвердила українську державність, вона створила добрий фундамент для розвитку всього законодавства. Але при цьому в ній, звичайно, були помилки,

– додав Ігор Коліушко.

5 травня 1996 року на її основі була створена Тимчасова спеціальна комісія з доопрацювання проекту Конституції України, в якій на вимогу комуністів і соціалістів, Лавриновича було замінено народним депутатом України Михайлом Сиротою. Саме його називають "батьком" Конституції незалежної України.



Народні депутати вітають "батька" Конституції України Михайла Сироту

Відео: як приймали Конституцію України 28 червня 1996 року

Леонід Кучма

Кожен президент намагався під себе виправити їх. У 2000 році Кучма поставив на референдум питання про двопалатність парламенту, зменшення кількості нардепів та зняття з них недоторканності.



Леонід Кучма

Віктор Ющенко

Але першої великої зміни Конституція зазнала під час Помаранчевої революції у 2004 році. Тоді Україна стала парламентсько-президентською республікою.

Поки що, мені здається, те, що закладувалося в змінах 2004 року, воно трішки відірвано від українських якраз реалій. І в цьому проблема. Хоча сама по собі ця модель, ця концепція, є доволі таки правильною,

– сказав експерт з конституційного права Олександр Москалюк.



Віктор Ющенко

Віктор Янукович

Віктор Ющенко у 2007 році хотів повернути собі більше повноважень. Але реалізувати його задум зміг Віктор Янукович. У 2010 році Конституційний суд визнав реформу 2004 року незаконною. І вже за два роки Янукович створив Конституційну асамблею, яка мала напрацювати новий проект Основного Закону. Знову переписати його завадив Євромайдан.

Коли ухвалювали конституційну реформу в 2004 році допустили певні процедурні порушення. І Янукович, і його юристи цим скористалися,

– підкреслив політолог Володимир Фесенко.



Віктор Янукович

Петро Порошенко

Коли Янукович втік, Верховна Рада знову повернула Конституції редакцію 2004 року. А вже за рік зміни ініціював Петро Порошенко. У рамках реформи децентралізації він хотів переписати розділ про "місцеве самоврядування". Але це викликало шквал негативу. Тож далі першого читання розгляд не дійшов.



"Там не було децентралізації. Там було посилення впливу президента на діяльність органів місцевого самоврядування. Він ще туди запхав особливий статус Донецьої та Луганської областей", – нагадав народний депутат від "Батьківщини" Сергій Власенко.



Вдалося змінили лише розділ "Правосуддя" в рамках судової реформи. І закріпити в Конституції вектор України на ЄС та НАТО.



Петро Порошенко

Володимир Зеленський

Тільки-но сівши в президентське крісло, про зміну Конституції заговорив і Володимир Зеленський. І створив Комісію з питань правової реформи.

Ігри в Конституцію – це улюблені ігри українських політиків. Кожного разу, коли у них немає чітких та конкретних меседжів, вони придумують таку гарну страшилку, що у нас в країні погано, тому що погана Конституція,

– наголосив політолог Віктор Таран.



Володимир Зеленський

Вічне питання змін до Конституції: чи необхідні вони і які саме

Насправді, українська Конституція – достатньо збалансована, кажуть експерти. Треба виправити лише кілька положень: чітко прописати повноваження кожної гілки влади, систему відкликання народних депутатів і змінити процедуру імпічменту.

Якщо вносити змін, то точкові, щоб не зруйнувати отой весь фундамент,

– завуважив експерт з конституційного права Олександр Москалюк.

Запобігти "іграм" з Основним Законом мав би Конституційний суд. Але щоразу він перебуває під політичним впливом. І виносить рішення, вигідні кожному новому президенту. Яскравий приклад – визнання законним указ Зеленського про розпуск парламенту.

"Ухваливши політико-правове рішення про вибори, Конституційний суд в черговий раз прогнувся під президента, який в цей час є при владі", – стверджує політолог Віктор Таран.

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Конституція залишатиметься в полоні політиків доти, доки не зміниться їхня політична культура, вважає Таран. А поки, кожен новий президент присягатиме на Конституції, подумки бажаючи її змінити.