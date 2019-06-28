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      День Конституції: політики вітають, а Зеленський запустив цікавий флешмоб

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      Зеленський запустив флешмоб до Дня Конституції
      Зеленський запустив флешмоб до Дня Конституції / Колаж 24 каналу

      В Україні щорічно 28 червня святкують День Конституції. Президент Володимир Зеленський і політики вже привітали українців з цим державним святом і наголосили, що Закону треба дотримуватися і поважати. Окрім того, гарант запустив у мережі цікавий флешмоб - "Моя улюблена стаття" і закликав усіх долучатися до нього.

      Президент записав відеозвернення до українців. Він зауважив, що Конституція – основна книга, яку він радить прочитати громадянам.

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      "Дорогі українці, я вітаю вас усіх з Днем Конституції. Нещодавно на Книжковому арсеналі журналісти мене запитали: "Як гадаєте, яку книгу повинен прочитати кожен українець?" Відповідь була очевидна – це Конституція України. Я дуже хочу, щоб ми любили День Конституції не тільки тому, що це черговий вихідний і можна поїхати за місто "на шашлички". Тому давайте всі собі пообіцяємо – знати нашу Конституцію, а головне – дотримуватися і поважати", – наголосив Зеленський.

      Також президент запропонував українцям долучатися до флешмобу і закликав усіх записувати коротке відео з розповіддю про одну зі статей Конституції і публікувати його під хештегом #мояулюбленастаття.

       

      Зеленський розпочав флешмоб із себе, процитувавши статтю 3 Основного Закону: Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Глава держави не оминув можливості пожартувати у своєму зверненні.

      "Наші народні депутати, до речі, участі можуть не брати, ми і так чудово знаємо їх улюблену статтю – це стаття 80 про недоторканність. Жартую, долучайтесь усі бажаючі", – сказав він.

      До флешмобу президента вже почали долучатися українці та писати про свою улюблену статтю з Конституції.

      Окрім того, Зеленський розповів про ініціативу створення Конституції для дітей, яка буде їм зрозуміла і цікава.

       

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      До привітань українців з Днем Конституції долучився і прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Він згадав про Конституції УНР, положення якої, зокрема про децентралізацію, реалізовують і зараз.

      "Зміцнення демократичної і соціальної держави, забезпечення прав людини і гідного для неї життя – цінності нашого суспільства, закладені в Конституції. І кожне наше рішення базується саме на цих пріоритетах", – сказав глава уряду.

       

      Попередній президент Петро Порошенко вітаючи українців наголосив, що українська Конституція - один з найдемократичніших Основних Законів у світі. Згадав політик і про закріплення у Законі курсу країни на вступ у ЄС і НАТО.

      "Великою перемогою стало те, що 7 лютого цього року депутати проголосували за закріплення у Конституції курсу України до ЄС та НАТО. Тепер наш чітко вивірений європейський курс зафіксовано в Основному Законі", – заявив Порошенко. 

      Віце-прем’єр-міністерка України Іванна Климпуш-Цинцадзе зауважила, що вітає, але ще більше застерігає українців від руйнації основ Конституції.

      "…усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями....". Ці слова з преамбули наскільки відгукуються у Вас? Настільки, що розумієш, що світ змінюється, а цінності проходять крізь роки й ти особисто також за це відповідальний... Вірю, що наш національний дух все витримає й переможе! Сьогодні, як і завжди, пишаюсь бути Українкою", – наголосила вона.

       

      Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко зауважив, що наразі День Конституції - державне свято. Проте, якщо влада почне її безсумнівно дотримуватись, це побачить народ, і згодом 28 червня – стане народним святом.

      "Держава, тобто влада, кожна без винятку влада – намагається Конституцію змінити. Замість того, щоб її виконувати. Коли влада навчиться виконувати, і народ те побачить, тоді День Конституції стане святом народним. І тоді, сподіваюся, народ уважно читатиме цю книжечку під назвою Конституція України. З державним святом вас, в очікуванні свята народного", – наголосив Гриценко.

       

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      Теги: Новини політики Конституція Володимир Зеленський Петро Порошенко Новини України Анатолій Гриценко Флешмоб Володимир Гройсман Президент України
      Джерело: 24 канал
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