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      Скільки українців ніколи не читали Конституцію: сумні дані

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      Більша частина українців ніколи не читала Конституцію
      Більша частина українців ніколи не читала Конституцію / Фото з Facebook

      Майже половина українців ніколи не читали текст Основного Закону – Конституції, а близько третини читали лише окремі її підрозділи. Попри те, 67% населення переконане, що чинну Конституцію необхідно змінювати.

      Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Центр Разумкова провели опитування серед громадян, яке показало, що знання українцями Конституції не змінилося за останні роки.

      Читайте також: День Конституції: маловідомі факти про Основний Закон України

      Загалом в Україні залишається доволі низька обізнаність громадян зі змістом Конституції. Майже половина населення (47%) взагалі не читала її текст, а близько третини (32%) читали лише окремі її підрозділи. З усіма розділами знайомі лише 11% населення. Половина українців робили це для того, аби знати свої права,
      – зазначили автори опитування.

      Водночас 67% опитаних переконані, що Конституцію необхідно змінювати. Третина з них вважають, що це треба робити негайно, інша третина певні, що зміни потрібні, але лише після стабілізації ситуації в країні. Лише 12% не бачать потреби в зміні Конституції, а 20% не сформували конкретної думки.

      Українці вважають, що розробляти зміни до Конституції має незалежний орган, до складу якого увійдуть представники різних гілок влади та незалежні експерти.

      Опитування було проведене серед 2 тисяч респондентів з 13 по 20 червня 2019 року в усіх регіонах України за винятком окупованого Криму та Донбасу. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

      Що кажуть у Зеленського про зміни до Конституції? Команда президента Володимира Зеленського має намір змінити Конституцію України і планує розпочати з розділу про права і свободи громадян. Представник гаранта у ВР Руслан Стефанчук пояснив, що наразі ще неясно, чи буде змінено Основний Закон в якійсь частині чи загалом.

      Водночас, представник президента в Кабміні Андрій Герус переконаний, що деякі положення Конституції України необхідно змінити, аби мати можливість створити незалежні регуляторні ринки та антикорупційні органи. 

      blog_ava
      День Конституції: маловідомі факти про Основний Закон України
      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики Конституція Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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