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      Як конфлікт між Зеленським та Клімкіним вплине на імідж України: думка експерта

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      Сергій Рахманін
      Сергій Рахманін / Фото із відкритих джерел

      Президент України Володимир Зеленський дав екстрений брифінг журналістам. Він висловив обурення через те, що глава МЗС Павло Клімкін відповів на ноту Росії щодо 24 полонених українських моряків, не порадившись із ним. Проте наслідки таких емоційних заяв можуть буди для України доволі невтішними.

      Таку думку в ефірі 24 каналу висловив перший заступник головного редактора видання "Дзеркало тижня" та кандидат в народні депутати від партії "Голос" Сергій Рахманін.

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      Чому Зеленський розкритикував Клімкіна? У російській ноті мовилося, що РФ готова передати Україні моряків , якщо Київ дасть гарантії їхнього кримінального переслідування за російськими законами. У відповідь на цю ноту МЗС України заявило, що пропозиція Росії є неприйнятною і такою, що загострює суперечку між державами щодо імунітету воєнних кораблів.

      Тож Україна поінформувала про це Міжнародний трибунал ООН з морського права, та вимагає від Росії без будь-яких подальших умов виконати рішення трибуналу і невідкладно звільнити моряків. Зеленський ж зауважив, що за словами спеціалістів, помічників та дипломатів, такі дії можуть поставити під загрозу повернення українських моряків.

      "По факту, в нас є міністр закордонних справ, який надіслав ноту. З якихось певних причин він не повідомив про це президента, хоча той відповідає за зовнішню політику відповідно до повноважень, які передбачає Конституція", – зазначив він. 

      Це неприємний момент. Як і те, що президент висловив в достатньо емоційній формі незадоволення головою МЗС публічно. Якщо ми зіставимо ці факти й додамо ситуацію з ПАРЄ, то назовні ми виглядаємо трохи хибно,
      – наголосив Рахманін.

      Й додав, що рано чи пізно ми маємо прийти до ситуації, коли Україна буде не об'єктом, а суб'єктом зовнішньої політики. А от такі ситуації як конфлікт між президентом та очільником МЗС в кінцевому підсумку, на жаль, можуть негативно вплинути на авторитет держави та її вагу у світі. 

      "Чим би не була зумовлена ця ситуація, якими б не були причини, яких ми не бачимо, треба щоб кожен з гравців зробив певні висновки. Щоб надалі таких ситуацій було якомога менше. Щоб репутація держави не страждала", – підсумував кандидат в нардепи.

      Дивіться повне відео програми "Політична анатомія":

       

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      Теги: Новини України Новини політики ПАРЄ Павло Клімкін Володимир Зеленський Українські моряки в полоні МЗС України
      Джерело: 24 канал
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