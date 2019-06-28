Марно очікувати, що Медведчук діятиме в інтересах України, – Сироїд про повернення полонених

Проросійські бойовики передали українській стороні чотирьох полонених українців, про це напередодні домовився кум російського президента та співголова партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук. Хоча він не вповноважений проводити переговори та сам обмін полонених чи їх звільнення.

Віце-спікер Верховної Ради та кандидат в народні депутати від партії "Самопоміч" Оксана Сироїд в ефірі 24 каналу зазначила, що набагато ефективнішим був би арешт та обмін самого Медведчука.

Важливо! Обмін полоненими: Зеленський висловив невдоволення діями Медведчука

Зауважимо, що в СБУ напередодні заявили, що не мають офіційної інформації щодо осіб, яких представники бойовиків повернули Україні.

Сам Медведчук є представником Кремля. Абсурдно очікувати, що представник Росії буде діяти в інтересах України, зокрема щодо обміну полоненими,

– переконана Сироїд.

Й додала, що є чимало неправди, за якою ховається істина. Починаючи від того, що це – не заручники, а полонені. Ними б мали опікуватися в інший спосіб, їх обмін мав би відбуватись по-іншому.

Що відомо про звільнених полонених?Дмитро Великий – колишній військовий ЗСУ, починав службу у добровольчому батальйоні "Донбас". Потрапив у полон бойовиків у вересні 2016 року. А за даними бази "Миротворця", Великий – дезертир та розшукується за це в Україні. Окупанти "засудили" бійця до 15 років в'язниці, і чоловік перебуває у полоні бойовиків Луганщини.



Яків Веремійчик – старший солдат ЗСУ родом з Волині, боєць 14-ї окремої механізованої бригади. Був захоплений в полон диверсантами бойовиків у сірій зоні на Донбасі у травні 2018 року.



Едуард Міхеєв – колишній працівник "міліції ЛНР", мешканець Луганщини. За непідтвердженою інформацією, поїхав на територію України по пенсію. Після повернення його взяли у полон окупанти, звинуватили у шпигунстві.



Максим Горянов – старшина 53-ї окремої механізованої бригади, потрапив у полон окупантів у травні 2019 року разом зі ще 7 українськими військовими. Всі захоплені були зі складу 43-го мотопіхотного батальйону 53-ї ОМБР ЗСУ.





"Крім того, про це ніхто не говорить, але скільки є рішень українських судів про те, щоб відпустити високопосадових ватажків, колаборантів, так званих представників "ЛНР" та "ДНР" на виконання мінських домовленостей", – додала Сироїд.

А також пояснила, що є десятки, якщо не сотні судових рішень, коли українська прокуратура просить український суд звільнити їх від кримінальної відповідальності на виконання мінського процесу.

Де ті люди? На кого ми їх поміняли? Де є результат? Якщо ми їх відпускали з зали суду, куди вони йшли? Що за це отримала Україна? На жаль, відповідальності за це ніхто не поніс,

– зазначила політик.

"Звичайно, добре, що люди є вдома. Але я переконана: якщо б в Україні заарештували Медведчука, Новинського та ще кількох, то процес обміну був би набагато ефективнішим", – підсумувала віце-спікер парламенту.

Хто такий Віктор Медведчук: дивіться відео



Дивіться повне відео програми "Політична анатомія":