В "Слузі народу" прокоментували критику Зеленського на адресу Клімкіна

Президент Володимир Зеленський емоційно розкритикував міністра закордонних справ України Павла Клімкіна на екстреному брифінгу журналістам. Причиною стало те, що очільник МЗС відповів на ноту Росії, не порадившись з главою держави.

Кандидат в народні депутати від партії "Слуга народу" Василь Мокан в прямому ефірі 24 каналу прокоментував таку бурхливу реакцію українського президента.

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Він зазначив, що Росія пішла на певну хитрість, коли направила Україні ноту щодо 24 полонених українських моряків. Адже зробила це 25 червня – згідно з рішенням Міжнародного трибуналу ООН, саме цей день був крайнім для РФ, щоб надати звіт про звільнення українців.

В чому полягає конфлікт між президентом та головою МЗС?У російській ноті мовилося, що РФ готова передати Україні моряків, якщо Київ дасть гарантії їхнього кримінального переслідування за російськими законами. У відповідь на цю ноту МЗС України заявило, що пропозиція Росії є неприйнятною і такою, що загострює суперечку між державами щодо імунітету воєнних кораблів.



Тож Україна поінформувала про це Міжнародний трибунал ООН з морського права, та вимагає від Росії без будь-яких подальших умов виконати рішення трибуналу і невідкладно звільнити моряків. Зеленський же зауважив, що за словами спеціалістів, помічників та дипломатів, такі дії можуть поставити під загрозу повернення українських моряків.

"Згідно з процедурою, росіяни мають право звернутися до України щодо того, як саме виконувати рішення Міжнародного трибуналу ООН", – додав Мокан.

Реакція Зеленського могла полягати в тому, що МЗС не порадилося, як відповідати на таку провокацію Росії. Ми не про зміст відповіді говоримо, а про сам факт,

– запевнив він.

Й припустив, що тепер Росія може відтермінувати виконання цього рішення.

Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада 2018 року українські військові планово прямували до порту Маріуполя. Цього дня російські прикордонники протаранили їхній буксир в Азовському морі. Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".



Разом з кораблями російські прикордонники захопили в полон 24 українських моряків. Суд окупованого Криму заарештував усіх полонених моряків, звинувативши їх у "незаконному перетині кордону". З того моменту і до сьогодні полонених моряків утримують у слідчих ізоляторах Москви.



25 травня Міжнародний трибунал ООН ухвалив, що Росія повинна звільнити 24 полонених українських моряків та повернути кораблі. Однак Росія виконувати вимоги відмовилась. 25 червня сплив термін, коли Москва могла виконати цей наказ і відпустити українців.



Українські моряки в полоні РФ

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