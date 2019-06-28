Які наслідки може мати повернення Росії до ПАРЄ: реакція української делегації

Українська делегація полишила сесію, а не саму Парламентську асамблею Ради Європи. Такі дії зараз є лише українською реакцією, а парламент вирішуватиме, як будувати далі свої відносини взагалі в ПАРЄ.

Делегація не може вийти із ПАРЄ, а тільки полишити сесію – це називається дипломатичний демарш. Про це у прямому ефірі 24 каналу заявив член української делегації у ПАРЄ та кандидат в депутати від партії "Українська стратегія" Віктор Єленський.

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Член української делегації розповів, що до дипломатичного демаршу доєдналися делегації Грузії, Литви, Латвії, Естонії, Польщі та представник Словаччини, до якого зараз хочуть застосувати санкції на його батьківщині.



Українська делегація в ПАРЄ

Єленський додав, що звичайно, що це не кінець світу, адже є продовження санкцій проти Росії на пів року. Проте вони запрошують повернутися делегацію, яка чітко говорить, що "ми ніколи не будемо виконувати резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи та ніколи не будемо грати по правилах". А в своїх виступах вони вже говорили, хто буде їх головний об’єкт для атак. Це звичайно, що України, адже постійно розповідали про країну з великою територією та населенням.



Віктор Єленський

Це звичайно, що проблема для Ради Європи. Я навіть не кажу про їх цінності та про той фундамент, на якому будувалася об'єднана Європа,

– заявив Віктор Єленський.

"Я вже звертався до них (ПАРЄ – 24 канал) й казав, що "Ви не хочете чути про страждання, обстріли, тортури. Але давайте з прагматичної точки зору подивимося, що дає це рішення і що дає визнання повноважень російської делегації", – додав кандидат в депутати від партії "Українська стратегія"

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Єленський розповів, що в середині ПАРЄ є дуже різні позиції і кожна країна виходить зі своєї. Як сказав один Західний депутат: "Росіяни думають, що вони зайдуть і почують "Добрий день, джентльмени", проте це не так. В них дуже велика делегація, яка не хоче грати по правилах й відразу про це заявляє.

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