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      Чи піде Путін на ескалацію на Донбасі після повернення Росії в ПАРЄ?

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      До яких дій вдасться Путін після повернення Росії в ПАРЄ?
      До яких дій вдасться Путін після повернення Росії в ПАРЄ? / gettyimages.com

      Після повернення російської делегації в ПАРЄ Путін не піде на ескалацію військової напруги на Донбасі. Небезпека ситуації для України в іншому.

      Про це 24 каналу розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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      "Навіщо тоді Росія поверталася в ПАРЄ? Щоб почати нову війну на Донбасі? Це не логічно. Небезпека в тому, що Путін може діяти гнучко. У відносинах із Заходом Росія на різних таємних і напівтаємних переговорах показує не бажання воювати, а демонструє відкритість, готовність до "конструктивної співпраці". Росія нав'язуватиме свою гру. І це виклик для України", – підкреслює Володимир Фесенко.

      За словами політолога, Росія хоче примусити нове керівництво України до виконання своїх ультиматумів. Тому Україна повинна теж діяти гнучко. А не заявляти прямолінійно, мовляв, жодних компромісів, війна до переможного кінця. На думку Фесенка, така лобова тактика України веде до поразки.

      Путін домагатиметься не стільки зняття санкцій, що малоймовірно, скільки їх обмеження. Кремль може або спровокувати в ЄС ситуацію блокування продовження санкцій, або запропонує якийсь компромісний варіант. І комісар ЄС Фредеріка Могеріні вже закинула ідею про зміну санкційної політики. Це більш імовірно, ніж нові агресивні дії з боку Росії. Хоча цього виключати не можна,
      – вважає Фесенко.

      Що відбулося в ПАРЄ? 26 червня ПАРЄ попри оскарження Україною рішення ухвалила в цілому резолюцію, якою поновлено повноваження Російської Федерації. В документі ПАРЄ визнає численні порушення принципів Ради Європи з боку самої Росії. Але асамблея вирішила обмежитися лише "закликом" виконати попередні резолюції і винесла окремо 5 вимог. Серед яких – відпустити 24 українських моряків, захоплених поблизу Керченської протоки і невідкладно заплатити внески до бюджету Ради Європи (близько 60 мільйонів євро – "24"). Делегації України, Польщі, Литви, Латвії, Словаччини, Естонії та Грузії заявили про демарш. Представники цих країн також звернулися до своїх парламентів і урядів з закликом ухвалити рішення щодо майбутньої участі в ПАРЄ.

      Росія втратила право голосу у ПАРЄ в 2014 році. Через війну на Сході України та анексію Криму країну-агресора позбавили права голосу. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та не платить відповідні внески. Потужне російське лобі вже неодноразово намагалось повернути РФ до складу ПАРЄ, проте досі ці спроби блокували.

      ПАРЄ Росія

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики ПАРЄ Війна на Донбасі Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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