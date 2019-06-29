Українські моряки – предмет торгу Росії: підсумки саміту G20

Українські моряки стали предметом торгу між Росією і Заходом. Про це дізналися українські журналісти. Однак, думку української влади взагалі не взяли до уваги.

Так у сучасному світі вирішують важливі міжнародні суперечки. На саміті "Великої двадцятки" в Осаці Путіна теж питали про долю українських моряків. Свою відповідь він дав вже після завершення міжнародного форуму.

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США та Росія

Зустріч президента США Дональда Трампа та очільника Кремля Володимира Путіна почалася з напівжартівливого прохання першого не втручатися у вибори.

У нас багато питань для обговорення, включаючи питання торгівлі, роззброєння, можливо протекціонізм,

– зазначив президент США Дональд Трамп про зустріч з колегою.

Питань від моменту їх останньої зустрічі у Гельсінки майже рік тому накопичилося дійсно чимало. Тим паче, що наприкінці минулого року Білий дім скасував зустріч двох лідерів на саміті "Великої Двадцятки" у Буенос-Айресі. Все через агресію Росії проти українських моряків у Керченський протоці.



Фото зустрічі президентів

Звичайно ж цього разу питання України було на порядку денному двох президентів.

President @realDonaldTrump just concluded his meeting with President Putin. They both agreed that improved relations was in each countries’ mutual interest and the interest of the world. They also discussed the situations in Iran, Syria, Venezuela, and Ukraine. — The White House (@WhiteHouse) 28 червня 2019 р.

Питання звільнення українських моряків стало пріоритетним в розмові Дональда Трампа та Володимира Путіна. Про це російський президент заявив вже після завершення саміту.

Великобританія та Росія

Питання про український моряків російському президенту поставила і британська прем’єрка Тереза Мей. Їх переговори відбулись після зустрічі Путіна з Трампом. Мей зустріла російського президента холодним рукостисканням.



Тереза Мей та Володимир Путін

Це була перша зустріч британської прем’єрки і російського президента після отруєння у Солсбері. Тереза Мей заявила очільнику Кремля, що нормалізувати відносини між двома країнами можливо. Але лише після того, як Росія припинить дестабілізуючі дії.

Дії Росії в Україні викликають серйозне занепокоєння і для досягнення прогресу потрібна деескалація в зоні конфлікту, а також необхідно звільнити 24 українських моряків, чиї судна були силою захоплені у Чорному морі,

– заявили у британському уряді.

Українські моряки – предмет торгу Росії із західними країнами

Про це дізналися українські журналісти. За їхніми даними, начебто Берлін і Париж домовилися з Москвою про те, що їх видадуть Україні в обмін на поновлення прав російської делегації в ПАРЄ.

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Українські експерти вважають, що такі домовленості дійсно могли бути. І вони ж радять, щоб не стати жертвою таких угод сильних гравців на міжнародній арені, Україна має підвищувати власну вагу у світі.

Коаліція, яка підтримує нас на міжнародній арені, має бути міцною – і тоді ми зможемо просувати наші інтереси ефективно і результативно,

– наголосила заступниця директора Інституту світової політики Наталя Іщенко.

Поки що ж українські моряки залишаються у російській в'язниці. А російські депутати вже приїхали до Ради Європи і взяли участь у засіданні Асамблеї.

Чому Росію повернули у ПАРЄ?У 2014 році через події на Сході України та анексію Криму країну-агресора позбавили права голосу. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та не платить відповідні внески. Потужне російське лобі вже неодноразово намагалось повернути РФ до складу ПАРЄ, та увесь час ці спроби вчасно блокували.



Проте в ніч на 25 червня Європа прийняла рішення на користь РФ. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу. За ухвалу резолюції проголосували 118 депутатів, 62 – проголосували проти, 10 – утримались.



Українська делегація одразу покинула залу засідань та звернулась до Верховної Ради України із закликом терміново розглянути питання зупинення участі України в роботі Асамблеї. Тим часом, Росія вже встигла повернутися до ПАРЄ та заявити, що не буде миритися із жодними обмеженнями.



Список країн, які проголосували за повернення Росії в ПАРЄ