Українські моряки – предмет торгу Росії: підсумки саміту G20
Українські моряки стали предметом торгу між Росією і Заходом. Про це дізналися українські журналісти. Однак, думку української влади взагалі не взяли до уваги.
Так у сучасному світі вирішують важливі міжнародні суперечки. На саміті "Великої двадцятки" в Осаці Путіна теж питали про долю українських моряків. Свою відповідь він дав вже після завершення міжнародного форуму.
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США та Росія
Зустріч президента США Дональда Трампа та очільника Кремля Володимира Путіна почалася з напівжартівливого прохання першого не втручатися у вибори.
У нас багато питань для обговорення, включаючи питання торгівлі, роззброєння, можливо протекціонізм,
– зазначив президент США Дональд Трамп про зустріч з колегою.
Питань від моменту їх останньої зустрічі у Гельсінки майже рік тому накопичилося дійсно чимало. Тим паче, що наприкінці минулого року Білий дім скасував зустріч двох лідерів на саміті "Великої Двадцятки" у Буенос-Айресі. Все через агресію Росії проти українських моряків у Керченський протоці.
Фото зустрічі президентів
Звичайно ж цього разу питання України було на порядку денному двох президентів.
Питання звільнення українських моряків стало пріоритетним в розмові Дональда Трампа та Володимира Путіна. Про це російський президент заявив вже після завершення саміту.
Великобританія та Росія
Питання про український моряків російському президенту поставила і британська прем’єрка Тереза Мей. Їх переговори відбулись після зустрічі Путіна з Трампом. Мей зустріла російського президента холодним рукостисканням.
Тереза Мей та Володимир Путін
Це була перша зустріч британської прем’єрки і російського президента після отруєння у Солсбері. Тереза Мей заявила очільнику Кремля, що нормалізувати відносини між двома країнами можливо. Але лише після того, як Росія припинить дестабілізуючі дії.
Дії Росії в Україні викликають серйозне занепокоєння і для досягнення прогресу потрібна деескалація в зоні конфлікту, а також необхідно звільнити 24 українських моряків, чиї судна були силою захоплені у Чорному морі,
– заявили у британському уряді.
Українські моряки – предмет торгу Росії із західними країнами
Про це дізналися українські журналісти. За їхніми даними, начебто Берлін і Париж домовилися з Москвою про те, що їх видадуть Україні в обмін на поновлення прав російської делегації в ПАРЄ.
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Українські експерти вважають, що такі домовленості дійсно могли бути. І вони ж радять, щоб не стати жертвою таких угод сильних гравців на міжнародній арені, Україна має підвищувати власну вагу у світі.
Коаліція, яка підтримує нас на міжнародній арені, має бути міцною – і тоді ми зможемо просувати наші інтереси ефективно і результативно,
– наголосила заступниця директора Інституту світової політики Наталя Іщенко.
Поки що ж українські моряки залишаються у російській в'язниці. А російські депутати вже приїхали до Ради Європи і взяли участь у засіданні Асамблеї.
Чому Росію повернули у ПАРЄ?У 2014 році через події на Сході України та анексію Криму країну-агресора позбавили права голосу. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та не платить відповідні внески. Потужне російське лобі вже неодноразово намагалось повернути РФ до складу ПАРЄ, та увесь час ці спроби вчасно блокували.
Проте в ніч на 25 червня Європа прийняла рішення на користь РФ. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу. За ухвалу резолюції проголосували 118 депутатів, 62 – проголосували проти, 10 – утримались.
Українська делегація одразу покинула залу засідань та звернулась до Верховної Ради України із закликом терміново розглянути питання зупинення участі України в роботі Асамблеї. Тим часом, Росія вже встигла повернутися до ПАРЄ та заявити, що не буде миритися із жодними обмеженнями.