"Дід вже зовсім параноїк": Путін прийшов на саміт G20 зі своїм термосом – відео

На вечерю на честь лідерів країн G20 керманич Кремля Володимир Путін прийшов із власним посудом. Поки всі пили з "тамтешіх" келихів, російський президент посьорбував чай з власного термоса. Так, мабуть, спокійніше.

"Дід вже зовсім параноїк. Навіть на G20 зі своєї склянки п'є", — прокоментував "Лентач", який і поширив відео. Користувачі соцмереж теж не стояли осторонь курйозної ситуації і іронізували, як могли: "Просто дещо розуміє в отруєннях", "Це банка для аналізів", "Це оборотне зілля", "Ще б трилітрову банку підняв", "Шизофренія в останній стадії", "Ганьба".

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Дед уже совсем параноик. Даже на G20 из своего стакана пьет pic.twitter.com/CYSYWCLjp7 — Лентач (@oldLentach) 28 червня 2019 р.

Пізніше прес-секретар Путін Дмитро Пєсков зазначив, що ситуація цілком буденна і немає чого звертати на неї стільки уваги.

"Це пов'язано з тим, що він постійно п'є чай з цього термоса", – коротко пояснив він.

До слова, про напої. Якщо Путін начебто пив чай, то президент США Дональд Трамп надав перевагу колі, прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе – саке, а французький лідер Еммануель Макрон – келиху вина. Ніхто з них свого посуду не захопив.

Саміт G20, який вперше в історії приймає Японія, триватиме до 29 червня 2019 року. Що там відбувається – читайте у матеріалі 24 каналу.