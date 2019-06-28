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      "Дід вже зовсім параноїк": Путін прийшов на саміт G20 зі своїм термосом – відео

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      Путін на вечерю у рамках саміту G20 прийшов із термосом
      Путін на вечерю у рамках саміту G20 прийшов із термосом / Screenshot

      На вечерю на честь лідерів країн G20 керманич Кремля Володимир Путін прийшов із власним посудом. Поки всі пили з "тамтешіх" келихів, російський президент посьорбував чай з власного термоса. Так, мабуть, спокійніше.

      "Дід вже зовсім параноїк. Навіть на G20 зі своєї склянки п'є", — прокоментував "Лентач", який і поширив відео. Користувачі соцмереж теж не стояли осторонь курйозної ситуації і іронізували, як могли: "Просто дещо розуміє в отруєннях", "Це банка для аналізів", "Це оборотне зілля", "Ще б трилітрову банку підняв", "Шизофренія в останній стадії", "Ганьба".

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      Пізніше прес-секретар Путін Дмитро Пєсков зазначив, що ситуація цілком буденна і немає чого звертати на неї стільки уваги. 

      "Це пов'язано з тим, що він постійно п'є чай з цього термоса", – коротко пояснив він.

      До слова, про напої. Якщо Путін начебто пив чай, то президент США Дональд Трамп надав перевагу колі, прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе – саке, а французький лідер Еммануель Макрон – келиху вина. Ніхто з них свого посуду не захопив. 

      Саміт G20, який вперше в історії приймає Японія, триватиме до 29 червня 2019 року. Що там відбувається – читайте у матеріалі 24 каналу

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Курйозні новини G20
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