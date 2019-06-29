Ми нічого не повинні, – Росія про свої зобов’язання в Раді Європи

Росія наразі не збирається сплачувати внески до бюджету Ради Європи. У Москві кажуть, що зобов’язання настануть після відновлення прав делегації у повному обсязі.

Позицію Росії щодо ситуації в ПАРЄ і внесків прокоментував заступник голови Мінфіну РФ Сергій Сторчак, пише "ТАСС".

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Водночас голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв зазначив, що Росія досі навіть не заплатила ПАРЄ заборговані внески. Причина у тому, що повноваження їхньої делегації "українці підвісили на гачок рішенням передати справу у Венеціанську комісію" і не дали обрати віце-президентом ПАРЄ "підсанкційного" Леоніда Слуцького.

Ми ще нічого не повинні. Повинні, коли підписаний документ, протокол, меморандум про взаєморозуміння. Ось тоді виникають зобов'язання,

– сказав Сторчак.

Зазначимо, у перший день липня члени комітету ВР у закордонних справах розглянуть призупинення участі постійної делегації Верховної Ради України у ПАРЄ в роботі Асамблеї та відкликання запрошення для делегації ПАРЄ на дострокові парламентські вибори в Україні.

Як Росію повернули у ПАРЄ?У 2014 році через події на Сході України та анексію Криму країну-агресора позбавили права голосу. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та не платить відповідні внески. Через несплату її неодноразово погрожували виключи із Ради Європи, а Росія, зі свого боку, поривалась піти сама.



Однак 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи в організації без обмежень права голосу. За таке рішення проголосували 118 депутатів, проти – 62, утримались – 10.



Українська делегація одразу покинула залу засідань та звернулась до Верховної Ради з закликом терміново розглянути питання зупинення участі держави в роботі асамблеї. А президент Володимир Зеленський заявив, що розчарований рішенням ПАРЄ.



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