Денісова і Москалькова зустрілися у Києві: про що говорили

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зустрілася у Києві з російською омбудсменкою Тетяною Москальковою. Вони обговорювали звільнення українців, що перебувають у полоні Росії, та утримуваних в Україні росіян.

Під час зустрічі також обговорили модливість доступу українських медиків до ув'язнених в Росії моряків, оскільки досі існують розбіжності у діагнозах.

Щоб знати більше: Україні передали 4 полонених, про яких нічого не знають в СБУ: чоловіки вже в Києві

Також обговорили ситуацію зі здоров'ям ув'язнених Росією українців Едема Бекирова, Павла Гриба, Володимира Балуха, Євгенія Панова, Володимира Дудки та Станіслава Клиха.

Щодо наших моряків, які перебувають в (московському СІЗО – 24 канал) "Лефортово". Сорокп, Ейдер і Артеменко потребують додаткової медичної підтримки. Вона їм буде забезпечена,

– повідомила Денісова.

Людмила Денисова очікує, що у вівторок, 16 липня, у Москві їй вдасться обмінятися із Москальковою списками ув'язнених.

"Завтра, я сподіваюся, при нашій зустрічі ми обміняємося списками наших громадян на територіях України та Росії, які перебувають в місцях позбавлення волі. Будемо їх верифікувати", – сказала вона.

Водночас Денисова наголосила, що співпраця для повернення українських громадян продовжиться – для цього шукатимуть механізми.

Востаннє обмін заручників відбувся 27 грудня 2017 року – вні став першим за два роки та найбільшим. даними СБУ, на підконтрольну територію повернулися 73 заручники. Україна передала на окуповану територію 233 людини.



Українські моряки у російському полоні / інфографіка 24 каналу

Зазначимо, Москалькова приїхала до Києва, аби "підтримати" керівника української філії російського інформагентства "Риа Новости" Кирила Вишинського. Під арештом він перебуває вже понад рік – його звинувачують у держздарі. Чергове судове засідування у цьому питанні відбудеться у понеділок, 15 липня.