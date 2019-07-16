Путін і Вишинський проти, – Москалькова про можливість обміну українських моряків

Головний редактор "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський, якого в Україні звинувачують у держзраді, не думає про обмін на полонених моряків. Така ідея не влаштовує і очільника Кремля Володимира Путіна.

Вишинський стверджує, що буде добиватись виправдувального вироку, про це заявила російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова, пише "Радіо Свобода".

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Вона додала, що потрібно шукати інші"правові та моральні механізми", завдяки яким"люди повернуться додому, до родин".

Президент Російської Федерації Володимир Путін проти таких підходів, коли про людей говорять, як про обмінний фонд,

заявила Москалькова.

Також російська омбудсменка нагадала про обмін нотами між Росією та Україною.

Генпрокурор Юрій Луценко наголошує, що юридично здійснити такий обмін – нереально, оскільки звинувачений у держзраді Кирило Вишинський є громадянином України. Попри це, найімовірніше, саме він найбільше цікавить російську сторону в питанні обміну полоненими.

Москалькова приїхала до Києва, аби "підтримати" керівника української філії російського інформагентства "Риа Новости" Кирила Вишинського. Під арештом він перебуває вже понад рік – його звинувачують у держздарі. Чергове судове засідування у цьому питанні відбудеться у понеділок, 15 липня.

Хто такий Кирило Вишинський?Це – колишній журналіст, керівник філії російського інформагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина".



СБУ звинувачує його у створенні підривної проросійської інформаційні мережі на теренах України та у державній зраді. Так, за даними сайту "Миротворець", навесні 2014 року працював у Криму, де з підконтрольними йому журналісти випускав матеріали, які виправдовували анексію Криму Росією.



За цю діяльність Вишинському закритим указом президента Росії вручили нагороду РФ "За повернення Криму". Також нагороджений російською медаллю ордена "За заслуги перед вітчизною" за так зване "об'єктивне висвітлення подій в Криму".



Кирила Вишинського затримали співробітники СБУ 15 травня 2018 року. Під арештом Вишинський перебуває вже понад 10 місяців.

Як українські моряки потрапили в російський полон?

25 листопада 2018 року українські військові планово прямували до порту Маріуполя. Цього дня російські прикордонники протаранили їхній буксир в Азовському морі. Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".



Полонені українські моряки: список/ інфографіка 24 каналу



Разом з кораблями російські прикордонники захопили в полон 24 українських моряків. Суд окупованого Криму заарештував усіх полонених моряків, звинувативши їх у "незаконному перетині кордону". З того моменту і до сьогодні полонених моряків утримують у слідчих ізоляторах Москви.



25 травня Міжнародний трибунал ООН ухвалив, що Росія повинна звільнити 24 полонених українських моряків та повернути кораблі. Однак Росія виконувати вимоги відмовилась. 25 червня сплив термін, коли Москва могла виконати цей наказ і відпустити українців.