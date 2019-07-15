Розвиток ситуації буде, – Клімкін зробив заяву щодо звільнення українських моряків

Полонені моряки не визнають, що могли б хоч теоретично скоїти якісь злочини. Тому офіційний Київ не може визнати російське судилище над ними як щось законне, як передумову їх звільнення з-під варти в Москві.

Водночас, в Росії є можливість в будь-який момент звільнити українців. У цьому переконаний глава українського МЗС Павло Клімкін. Про це він розповів в інтерв’ю проекту "Настоящее время".

Важливо: Думаємо над цим, – МЗС Росії про обмін українських моряків

Моряки є військовополоненими. Росія порушила імунітет наших військових суден. Росія намагається вдавати, що окупація – це факт, який має визнаватися. Але це визнається тільки Росією. Весь світ цього не визнає,

– наголосив міністр.

Він також висловив певність: все йде до того, що невдовзі ситуація з моряками дійде до ключового моменту.

Клімкін про ситуацію з українськими моряками: відео

Розвиток ситуації буде, а ось коли та який – я не хочу казати,

– додав Клімкін.

Цікаво, що нещодавно активно почали обговорювати ймовірність обміну полонених моряків на звинуваченого в держзраді журналіста Кирила Вишинського. Про таку можливість раніше заявляв і очільник Кремля.



Полонені українські моряки: інфографіка 24 каналу

Здається, у президента і міністра – різне бачення щодо звільнення моряків. Хоча б тому, що через цю тему між Клімкіним і Зеленським розгорівся конфлікт. Річ у тім, що Павло Клімкін, не порадившись із Зеленським, відповів на ноту Росії щодо 24 полонених українських моряків. За це гарант дав посадовцю словесної прочуханки. Міністр, своєю чергою, заявив, що мав повноваження самостійно відправляти відповідь, не порадившись з гарантом. Наразі Клімкін перебуває у політичній відпустці, а його обов’язки тимчасово виконує заступниця Олена Зеркаль.