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      "Нормандская четверка" не соберется до сентября: Бессмертный назвал причину

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      Бессмертный убежден, что "нормандская четверка" соберется не раньше сентября
      Бессмертный убежден, что "нормандская четверка" соберется не раньше сентября / Фото из Тwitter

      Встречи "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе не стоит ожидать до сентября. Причина в том, что в Украине до сих пор не назначен новый состав правительства и новый глава МИД.

      Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный в комментарии РБК-Украина высказал мнение, что встреча в нормандском формате состоится уже осенью.

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      Дело в том, что встреча лидеров – это финализирующий момент. Для того, чтобы она состоялась, нужно провести встречу на уровне политических директоров, министров иностранных дел, лидеров правительств. У каждого из них есть своя функция в этом процессе,
      – объяснил Бессмертный.

      Вместе с тем депутат от "Слуги народа" и кандидат на главу парламентского комитета по иностранным делам Богдан Яременко отметил, что вопрос даты упирается в реализацию двух противоположных подходов.

      Поэтому, даже если лидеры Украины, Германии, Франции и России соберутся в ближайшее время, эта встреча вряд ли будет отличаться особым успехом по сравнению со всеми предыдущими.

      "Подход Зеленского в намерении достичь прогресса в переговорах и подход Путина, который не понимает, зачем ему этот прогресс, но вынужден реагировать. Это дипломатическое перетягивание канатов может продолжаться еще некоторое время", – сказал дипломат.

      Что такое Нормандский формат?Это переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе, участие в которых принимают четыре страны: Германия, Франция, Россия, Украина. Переговоры могут проходить как на уровне глав государств, так и на уровне руководителей МИД. Назвали так формат потому, что первая встреча глав этих государств состоялась во французской Нормандии. С тех пор в "нормандском формате" состоялись ряд телефонных разговоров и встреч на высшем уровне, а также контактов МИД.

      Последний раз четырехсторонние переговоры состоялись в 2016 году и работа нормандской четверки была заморожена. Дело в том, что российский президент Владимир Путин отказался их посещать, поэтому стороны контактировали только по телефону или на уровне советников и министров.

      Что известно о встрече лидеров нормандского формата?

      Первая встреча представителей стран нормандского формата состоялась 12 июля в Париже. Тогда стороны обсудили ситуацию в Украине. Также лидеры стран "нормандской четверки" прорабатывали дальнейшие шаги по воплощению минских соглашений, прежде всего прекращения огня. По итогам встречи было договорено о "хлебном" перемирии на Донбассе и обмене пленными. Украину на встречах "нормандского формата" представляет заместитель главы Офиса Президента Вадим Пристайко, а Россию – помощник российского лидера Владислав Сурков.

      Впоследствии Пристайко отметил, что в рамках нормандского формата планируют встретиться президенты Украины, России, Германии и Франции. Мероприятие должно пройти в ближайшее время, однако при условии выполнения предыдущих договоренностей "нормандской четверки".

      Однако, после смертельного обстрела украинских позиций на Донбассе, в результате чего погибли четыре украинских морпеха Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран "нормандской четверки" собраться как можно быстрее. Кроме того, украинский гарант позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину и попросил того оказать влияние на пророссийских боевиков на Донбассе.

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      Теги: Нормандский формат Война на Донбассе Новости Украины Новости политики МИД Украины Роман Бессмертный Слуга народа
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