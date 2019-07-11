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      Зустріч "нормандської четвірки": хто представлятиме на переговорах Україну

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      "Нормандська четвірка" збереться 12 липня у Парижі
      "Нормандська четвірка" збереться 12 липня у Парижі / politikus.ru

      Переговори у "нормандському форматі" відбудуться, як і планувалося, 12 липня на рівні радників глав держав. Зустріч матиме місце у Парижі.

      Прес-служба уряду Німеччині підтвердила, що 12 липня в Парижі відбудуться переговори між радниками Володимира Путіна, Емануеля Макрона, Ангели Меркель та Володимира Зеленського.

      Майбутні переговори були однією з тем першої телефонної розмови між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним

      Так, Україну на них представлятиме заступник глави Офісу Президента Вадим Пристайко. Своєю чергою, з російської сторони у зустрічі візьме участь помічник президента РФ Владислав Сурков.

      До речі, на зустрічі Зеленського та Меркель 18 червня канцлер наголосила, що зробить усе, щоб переговори в чотиристоронньому форматі увінчалися успіхом.

      Що таке нормандський формат?Переговори у нормандському форматі вперше відбулися 11 лютого 2015 року. Вони продовжувались 17 годин. Глави держав розробили комплекс заходів, які повинні забезпечити виконання Мінських домовленостей.

      Пізніше робота нормандської четвірки була заморожена. Востаннє чотиристоронні перемовини відбулися у 2016 році. Надалі Президент РФ Володимир Путін відмовився відвідувати переговори, і сторони контактували лише телефоном або на рівні радників та міністрів.

      Зазначимо, що Зеленський запропонував Путіну новий формат переговорів, і главу РФ зацікавила ця пропозиція. 

      Відео звернення Зеленського до Путіна:

       

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Україна – Росія Нормандський формат
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