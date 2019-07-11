Путіна зацікавила пропозиція Зеленського про зустріч у Мінську

Президент Росії Володимир Путін назвав пропозицію Володимира Зеленського про зустріч у Мінську "доволі цікавою". Втім, наголосив: конкретно можна буде говорити після українських виборів до парламенту та формування уряду.

Російський президент заявив про готовність до переговорів з Україною у будь-якому форматі, повідомляє видання "ТАСС".

Важливо: Зеленський пропонує Путіну новий формат переговорів: кого хоче долучити

"Ми ніколи не відмовляємось від жодного з форматів. Зокрема, від розширення нормандського формату. Однак, по-перше, зустріч повинна бути добре підготовленою", – зазначив Путін.

Другою умовою він назвав можливість проведення зустрічі лише після завершення виборчого процесу та формування українського уряду.

По третє, я не знаю, як на цю пропозицію відреагують інші учасники цього процесу. Прем'єр Британії Тереза Мей скоро закінчує свою роботу на посаді. Вона в якій ролі запрошена на цю зустріч? Вона взагалі згодна взяти в цьому участь?

– підкреслив володар Кремля.

Так само він наголосив на необхідності розуміти позицію щодо участі адміністрації американського президента та лідерів Франції і Німеччини. За словами Путіна, всі ці питання ще потрібно доопрацювати.

"Ми ніколи не відмовлялись від контактів, якщо вони ідуть на користь. Ця пропозиція теж може бути цікавою", – резюмував російський президент.

Що запропонував Володимир Зеленський?Реагуючи на організацію скандального телемосту між Україною та Росією, Володимир Зеленський запропонував Путіну поговорити про те, чий Крим і кого немає на Донбасі. К+рім двох президентів, глава держави пропонує залучити лідерів США, Німеччини, Франції та Британії. Саму зустріч пропонує провести у Мінську.



Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що у Кремлі розглянуть таку пропозицію, але поки не готові дати на неї одностайної відповіді.



Глава російського МЗС Сергій Лавров зазначив, що така пропозиція має право на існування. Крім того, запевнив: росіяни готові розглядати пропозиції.