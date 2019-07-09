Зеленський запропонував Путіну зустріч: реакція МЗС Росії

Володимир Зеленський запропонував Володимиру Путіну "поговорити" у Мінську за участі європейських лідерів та президента США. У російському МЗС не забарились з відповіддю і заявили: така ініціатива має право на існування, тож росіяни готові розглядати пропозиції.

Втім, варто акцентувати на прямому діалогу між "сторонами конфлікту", наголосив глава МЗС Росії Сергій Лавров. Про це повідомляє російська служба "Інтерфаксу".

До слова: У Путіна відреагували на пропозицію Зеленського поговорити в новому форматі

"Цей формат, як і Мінський та Нормандський, був підтриманий Радбезом ООН. Це безпосередній інструмент, який повинна використовувати міжнародна спільнота", – переконаний дипломат.

Крім того, він підкреслив, що пропозицію президента України поки не обговорювали на неформальній зустрічі ОБСЄ, що відбулась у вівторок, 9 липня.

Коли справа йде про серйозні пропозиції вони спочатку робляться через дипломатичні канали, а не публічно через Facebook,

– зіронізував Сергій Лавров.

Резюмуючи, глава російського МЗС висловив готовність розглянути конкретні пропозиції.

Що запропонував Володимир Зеленський?Реагуючи на організацію скандального телемосту між Україною та Росією, Володимир Зеленський запропонував Путіну поговорити про те, чий Крим і кого немає на Донбасі. Крім двох президентів, глава держави пропонує залучити лідерів США, Німеччини, Франції та Британії. Саму зустріч пропонує провести у Мінську.



Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що у Кремлі розглянуть таку пропозицію, але поки не готові дати на неї одностайної відповіді.