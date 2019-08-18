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      Методом пряника, – Разумков про те, як треба підтримувати українську мову

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      Дмитро Разумков
      Дмитро Разумков / Фото з відкритих джерел

      Глава партії "Слуга народу" і можливий майбутній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що є прихильником підтримки української державної мови, але діяти потрібно механізмом пряника.

      За його словами такої позиції дотримується й президент України Володимир Зеленський, передає "Новое время".

      Читайте також: Уряд оголосив конкурс на посаду уповноваженого із захисту державної мови: хто може претендувати

      Наприклад, це може бути введення пільг на виробництво україномовного телевізійного контенту, пільг для бізнесу, який створює україномовний контент. Також, на його думку, в Україні настільки багатокультурна нація, що "з урахуванням нашої історії у нас не може бути якоїсь однієї культури".

      Сам Дмитро Разумков заявляв, що говоритиме у Верховній Раді українською. Однак повністю не перейде – вважає це неправильним та некоректним.

      українська мова мовне питання
      Як суспільство бачить "мовне питання" / Інфографіка 24 каналу

      Що відомо про закон про державну мову? Це Документ закріплює статус української як єдиної державної. Відтепер нею зобов'язані користуватися не лише в чиновницьких кабінетах, а й в сфері послуг, освіті й медіа. Після перехідного періоду за приниження мови і порушення закону каратимуть штрафами.

      Лідер "Слуги народу" також прокоментував своє недавнє інтерв’ю російському виданню "Коммерсант". Разумков зауважив, що дуже давно не давав інтерв'ю російським ЗМІ, але "готовий спілкуватися і співпрацювати із засобами масової інформації, які не шкодять моїй країні".

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      Теги: Новини України Новини політики Дмитро Разумков мовне питання Мовні квоти Слуга народу
      Джерело: 24 канал
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