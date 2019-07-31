Разумков відповів, чи таки говоритиме українською

Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков говоритиме у Верховній Раді українською. Однак повністю не перейде – вважає це неправильним та некоректним.

Разумков при цьому зазначає, що виключно українською, ймовірно, ніколи не говоритиме, пише "Українська правда".

Ще одна заява: Разумков озвучив позицію "Слуги народу" щодо російської мови на Донбасі

Лідер партії-лідерки на парламентських виборах пояснює свою позицію тим, що "у нас людина має право говорити і російською, і українською, і англійською".

Говорити виключно на одній мові буде неправильно, неефективно і некоректно. Але якщо ми говоримо про офіційну частину мого життя, то коли я буду народним депутатом, то буду використовувати українську мову, тому що це вимога закону,

– зазначив Разумков.

Він також зазначив, що "деякі колеги говорять і на семи мовах".

Разумков вже заявляв, що поки триває окупація Донбасу і анексія Криму, він публічно розмовлятиме російською. Робитиме це для того, щоб у Росії бува не виникло бажання "захищати його від утисків".

Що сказав про російську на Донбасі голова ОПУ Андрій Богдан?Очільник Офісу Президента Андрій Богдан запропонував надати російській мові статус регіональної на Донбасі. Водночас, державною в Україні має бути одна мова – українська. Реакція суспільства та політиків не забарилася. Наприклад, віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко заявив, що вважає ідею російської мови як регіональної спрямованою на штучне розділення українців.



Згодом представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук сказав, що вислів Богдана щодо надання російській статусу регіональної мові на Донбасі – це його особиста думка, але аж ніяк не президента чи його партії "Слуга народу".



Сам Зеленський наголосив, що жителям Донбасу треба дати можливість говорити і заповнювати документи тією мовою, яку вони оберуть. Гарант не бачить проблеми у тому, що це може бути і російська мова.