Разумков озвучив позицію "Слуги народу" щодо російської мови на Донбасі

Українська мова є і буде єдиною державною мовою в країні. Проте, діалог щодо більш глибокого використання російської мови на Донбасі є можливим і не суперечить Конституції.

Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив, що загалом статус російської мови на Донбасі слід обговорювати. Так він прокоментував думку глави ОП Андрія Богдана, який запропонував надати мові країни-агресора статус регіональної на Сході України.

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Це дійсно була позиція Андрія. По-перше, вона не суперечить Мінським домовленостям. По-друге, це питання потрібно буде обговорювати. Єдині червоні лінії, які були накреслені й озвучені президентом України Володимиром Зеленським, – це те, що єдиною державною мовою в нашій країні є українська мова. Це ми не обговорюємо,

– заявив Разумков.

За його словами, і справді можливий діалог щодо більш глибокого використання російської мови на Донбасі, аніж на інших територіях країни. Разумков підкреслив, що це відповідає Європейській хартії про мови та не суперечить українській Конституції.

У відповідь на зауваження журналістів, що така ж аргументація звучала при ухваленні скандального "закону Ківалова-Колесніченка" у 2012 році, Разумков відзначив, що тоді в Україні не було війни.

"Це була не спроба знайти точки, за якими можна об'єднати суспільство. Це, на жаль, використовували як точку, навколо якої можна зібрати свій електорат", – сказав Разумков і додав, що йому прикро чути порівняння "з представниками колишніх політичних еліт".

Що казав Богдан про російську мову на Донбасі?Очільник Офісу Президента Андрій Богдан запропонував надати російській мові статус регіональної на Донбасі. Водночас, державною в Україні має бути одна мова – українська. Реакція суспільства та політиків не забарилася. Наприклад, віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко заявив, що вважає ідею російської мови як регіональної спрямованою на штучне розділення українців.



Згодом представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук сказав, що вислів Богдана щодо надання російській статусу регіональної мові на Донбасі – це його особиста думка, але аж ніяк не президента чи його партії "Слуга народу".



Сам Зеленський наголосив, що жителям Донбасу треба дати можливість говорити і заповнювати документи тією мовою, яку вони оберуть. Гарант не бачить проблеми у тому, що це може бути і російська мова.



Як суспільство бачить "мовне питання" / Інфографіка 24 каналу