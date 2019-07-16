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      Це внутрішнє питання України: у Зеленського відповіли Росії через мовний закон

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      Пристайко відповів Росії на претензії через мовний закон
      Пристайко відповів Росії на претензії через мовний закон / president.gov.ua

      Питання забезпечення функціонування української мови як державної може обговорюватися лише всередині нашої країни. Тому скликання Росією Ради Безпеки ООН через український мовний закон – це чергова гібридна атака держави-агресора.

      Заступник керівника Офісу Президента Вадим Пристайко на брифінгу зауважив, що ніхто не може нав'язувати українцям думку, якою мовою говорити.

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      Це наше з вами рішення, якою мовою ми розмовляємо. Ніхто не має права і не повинен нав'язувати нам мову. Маючи на увазі "нас", я маю на увазі всіх українців, які говорять на нашій землі всіма мовами. Яким чином забезпечити права нацменшин, бажання кожного говорити зручною йому мовою і забезпечення ролі державної мови – це предмет нашої внутрішньої дискусії, а не дискусії РФ на Радбезі ООН,
      – наголосив Пристайко.

      Рада Безпеки ООН 16 липня проведе засідання через закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Обговорення знову ініціювала Росія. Перший раз ініційоване делегацією РФ засідання Радбезу ООН планували провести 20 травня. Тоді його члени більшістю голосів не підтримали проведення такого засідання. Представники російської делегації заявляють, що цей закон нібито прямо порушує дух і букву комплексу заходів із реалізації мінських угод.

      Чиновник ОП підкреслив, що українські дипломати готові до засідання ООН. Вони разом з чиновниками Офісу Президента вивчили пропозиції, які сьогодні озвучить український представник у Радбезі ООН.

      "Це одна з гібридних спроб Росії. Наша команда до них готова, ми обговорили позиції, які оголосить на засідання наш представник. Пізніше президент чіткіше прояснить позицію", – заявив радник Зеленського.

      Пристайко також додав, що участь у сьогоднішньому засіданні Радбезу ООН візьмуть і міжнародні партнери України.

      Що треба знати про мовний закон?25 квітня Верховна Рада більшістю голосів підтримала закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". За нього проголосували 278 народних обранців. Вже у травні документ підписали спікер українського парламенту Андрій Парубій і п'ятий український президент Петро Порошенко. 16 травня текст закону опррилюднило офіційне видання Верховної Ради – газета "Голос України". Сам закон, за винятком окремих його положень, набуває чинності сьогодні, 16 липня.

      мовний закон
      Що передбачає мовний закон/ Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Офіс Президента Новини Росії Україна – Росія Новини України ООН мовне питання Вадим Пристайко Новини політики
      Джерело: 24 канал
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