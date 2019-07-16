Радбез ООН знову розгляне український закон про мову на прохання Росії

Рада Безпеки ООН у вівторок, 17 липня, проведе засідання через закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Цього разу обговорення знову ініціювала Росія.

У цей ж день мовний закон набуває чинності – минуло два місяці після опублікування його в газеті "Голос України".

Заява президента: Зеленський озвучив свою позицію щодо російської мови на Донбасі

Засідання має розпочатись у вівторок, 17 липня, о 17:00 за київським часом. З проханням скликати термінові консультації Ради безпеки ООН звернулася делегація Росії.

Це вже не вперше. Ініційоване делегацією Росії засідання Ради Безпеки ООН планували провести 20 травня. Тоді члени Радбезу більшістю голосів не підтримали проведення такого засідання.

Представники російської делегації заявляють, що цей закон нібито прямо порушує дух і букву комплексу заходів із реалізації мінських угод.

25 квітня Верховна Рада більшістю голосів підтримала закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". За нього проголосували 278 народних обранців. Вже у травні документ підписали спікер українського парламенту Андрій Парубій і п'ятий український президент Петро Порошенко. 16 травня текст закону опррилюднило офіційне видання Верховної Ради – газета "Голос України". Сам закон, за винятком окремих його положень, набуде чинності через два місяці після публікації.



Що передбачає мовний закон/ Інфографіка 24 каналу

