Зеленський озвучив свою позицію щодо російської мови на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський вважає, що жителям Донбасу треба дати можливість говорити і заповнювати документи тією мовою, яку вони оберуть. Гарант не бачить проблеми у тому, що це може бути і російська мова.

Зеленський під час пішої прогулянки після саміту Україна – ЄС наголосив, що жодної мовної проблеми насправді не існує. Відео розмови оприлюднив журналіст Юрій Дощатов.

Важливо: Російська мова для Донбасу: які наслідки для України можуть мати заяви Богдана

Зокрема, президент прокоментував ідею глави Офісу Президента Андрія Богдана про надання російській мові статусу регіональної на Донбасі.

"Це його ідея, але й люди про це говорять. Я думаю, що ми колись припинимо війну, і потрібно дати людям в Донецьку говорити тією мовою, якою вони хочуть. У чому тут проблема? У нас загалом немає цієї проблеми", – заявив Зеленський.

Глава держави додав, що була така інформаційна війна, що не можна говорити російською. Проте, в Україні людина може говорити так, як хоче.

Я думаю, ви розумієте, що можна говорити, як ви хочете... Я президент, я з вами говорю, як хочу, правильно? Якщо буде у донеччан спеціальне прохання, що для них важливо, щоб вони могли документи заповнювати, наприклад, російською мовою, я не бачу жодної проблеми,

– сказав він.

Президент також додав, що готовий враховувати думку жителів Донбасу щодо інших гуманітарних питань.

Однак Зеленський наглосив, що державною мовою в Україні є українська і в майбутньому це не зміниться.

Яку заяву про російську мову зробив Богдан?Очільник Офісу Президента Андрій Богдан запропонував надати російській мові статус регіональної на Донбасі. Водночас, державною в Україні має бути одна мова – українська. Реакція суспільства та політиків не забарилася. Наприклад, віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко заявив, що вважає ідею російської мови як регіональної спрямованою на штучне розділення українців.



Згодом представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук сказав, що вислів Богдана щодо надання російській статусу регіональної мові на Донбасі – це його особиста думка, але аж ніяк не президента чи його партії "Слуга народу".



Як суспільство бачить "мовне питання" / Інфографіка 24 каналу