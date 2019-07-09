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      Зеленський озвучив свою позицію щодо російської мови на Донбасі

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      Зеленський висловився про спецстатус для російської мови на Донбасі
      Зеленський висловився про спецстатус для російської мови на Донбасі / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський вважає, що жителям Донбасу треба дати можливість говорити і заповнювати документи тією мовою, яку вони оберуть. Гарант не бачить проблеми у тому, що це може бути і російська мова.

      Зеленський під час пішої прогулянки після саміту Україна – ЄС наголосив, що жодної мовної проблеми насправді не існує. Відео розмови оприлюднив журналіст Юрій Дощатов.

      Важливо: Російська мова для Донбасу: які наслідки для України можуть мати заяви Богдана

      Зокрема, президент прокоментував ідею глави Офісу Президента Андрія Богдана про надання російській мові статусу регіональної  на Донбасі. 

      "Це його ідея, але й люди про це говорять. Я думаю, що ми колись припинимо війну, і потрібно дати людям в Донецьку говорити тією мовою, якою вони хочуть. У чому тут проблема? У нас загалом немає цієї проблеми", – заявив Зеленський.

      Глава держави додав, що була така інформаційна війна, що не можна говорити російською. Проте, в Україні людина може говорити так, як хоче.

      Я думаю, ви розумієте, що можна говорити, як ви хочете... Я президент, я з вами говорю, як хочу, правильно? Якщо буде у донеччан спеціальне прохання, що для них важливо, щоб вони могли документи заповнювати, наприклад, російською мовою, я не бачу жодної проблеми,
      – сказав він.

      Президент також додав, що готовий враховувати думку жителів Донбасу щодо інших гуманітарних питань.

      Однак Зеленський наглосив, що державною мовою в Україні є українська і в майбутньому це не зміниться.

       

      Яку заяву про російську мову зробив Богдан?Очільник Офісу Президента Андрій Богдан запропонував надати російській мові статус регіональної на Донбасі. Водночас, державною в Україні має бути одна мова – українська. Реакція суспільства та політиків не забарилася. Наприклад, віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко заявив, що вважає ідею російської мови як регіональної спрямованою на штучне розділення українців.

      Згодом представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук сказав, що вислів Богдана щодо надання російській статусу регіональної мові на Донбасі – це його особиста думка, але аж ніяк не президента чи його партії "Слуга народу".

      мовне питання, російська та українська мови
      Як суспільство бачить "мовне питання" / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Андрій Богдан мовне питання Війна на Донбасі Новини Донецька
      Джерело: 24 Канал
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