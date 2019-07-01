Російська мова для Донбасу: які наслідки для України можуть мати заяви Богдана

Тим часом навколо російської мови спалахнули нові суперечки. Права рука президента Володимира Зеленського та голова його офісу Андрій Богдан викликав хвилю обурення, запропонувавши зробити російську мову регіональною для Донбасу. Журналісти 24 з'ясували, які наслідки для України можуть мати ці заяви.

До того ж Андрій Богдан в інтерв'ю виданню "РБК" висловив пропозицію віддати питання статусу російської мови на Донбасі на відкуп українцям, тобто винести на референдум. А на питання, що робити, якщо цього ж захочуть Харків та Одеса, він відповів" Не можна змусити всіх розмовляти українською й угробити ще 15 тисяч людей на війні".

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За цим, звичайно, може стояти лише передвиборча риторика президентського оточення з метою відтягнути голоси російськомовних українців у колишніх регіоналів. Не дивно, що інтерв'ю Богдана викликало неабиякий шквал обурень від громадськості.

Автори нещодавно ухваленого закону "Про державну мову" переконані, надавати статус регіональної російській – небезпечно для суверенітету України. Адже, Кремль не раз використовував як причину своїх нападів "захист російськомовних громадян". Крім того, ці ідеї, згідно з чинним законодавством, втілити в життя неможливо.

Ані Конституція України, ані закон про державну мову не передбачають впровадження регіональних мов. Ба більше, законодавство забороняє це, наразі це зробити неможливо,

– наголосив співавтор закону "Про державну мову" Максим Кобєлєв.

Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Центр Разумкова протягом всіх п'яти років війни питали українців про особливий статус Донбасу, де одним з варіантів була "друга російська мова для регіону". За результатами цьогорічного опитування, такий план підтримують лише 28% українців.



Співіснування російської та української мови в Україні: думка українців

Половина громадян нашої країни наполягають на поверненні окупованого Донбасу на умовах України. Тим часом політологи попередили, якщо команда нового президента підтримає сценарій "особливого статусу Донбасу", то наслідки можуть бути невтішними.

Якщо вони підуть шляхом реалізації цього після перемоги, як вони розраховують на парламентських виборах, кінець Зеленського буде гіршим, ніж у Януковича, Зеленський почав дуже легковажити та пропонувати для розв'язання складних питань дуже небезпечні шляхи реалізації,

– сказав політолог Михайло Басараб.

Скандальний закон "Про регіональні мови" Ківалова-Колесніченка" ухвалили у 2012 році. Згідно з ним, якщо третина області російськомовна, то вона отримувала там статус регіональної. Скасували закон лише минулого року рішенням Конституційного суду. Однак, і досі не всі місцеві ради відмовились від вживання в діловодстві й публічних виступах від російської.