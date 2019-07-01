"Він просто працює голосом Кремля": навіщо Богдану російська мова на Донбасі

Андрій Богдан заявив, що російську мову потрібно зробити регіональною на Донбасі. Проте українців така заява обурила, а експерти вважають, що "він працює голосом Кремля і взагалі, такими питаннями Богдан займатися не повинен".

Таку думку висловила перша заступниця голови парламентського комітету з питань культури і духовності Ірина Подоляк у прямому ефірі 24 каналу.

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Експертка порадила Андрію Богдану, як і Володимиру Зеленському, дати спокій закону про державну українську мову та дати йому можливість запрацювати.

За її словами, не можна використовувати закон про державну мову як засіб умиротворення ворога, адже саме Кремль роками використовує це питання як засіб окупації нашої держави. "Цього не змінилося і зараз. Тому пане Богдане, дайте спокій державній мові та займіться своїми справами", – відповіла Подоляк.

Те, що нібито цим законом обмежуються використання і застосування російської мови – це абсолютна брехня і така інструменталізація закону, який ще не почав працювати, призводить до руйнування України і до посилення чи відновлення сепаратистських настоїв,

– наголосила Подоляк.

Вона також запевнила, що якщо Богдан хоче змінювати устрій країни – робити Україну федеративною державою чи якщо хоче сприяти сепаратистським настроям окремих регіонів, то нехай про це і говорить, і тоді українці обговорюватимуть цю тему.

На запитання – "навіщо це Андрію Богдану, якщо сам він зі Львова?", Подоляк запевнила, що походження людини немає жодного значення. "Адже в людини немає цінностей і вона не є професіоналом своєї справи, бо політик з Богдана поганий. Він просто працює голосом Кремля", – додала вона.

Зазначимо, що в інтерв'ю виданню "РБК-Україна" Андрій Богдан заявив, що "дозволив би Донецьку і Луганську, щоб державна там була українська, а регіональна – російська". Водночас глава ОПУ наголосив, що він проти ідеї зробити російську другою державною.



Що передбачає закон про українську мову