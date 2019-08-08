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      Уряд оголосив конкурс на посаду уповноваженого із захисту державної мови: хто може претендувати

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      Уряд оголосив конкурс на посаду уповноваженого із захисту державної мови
      Уряд оголосив конкурс на посаду уповноваженого із захисту державної мови / Фото з відкритих джерел

      Кабінет міністрів України вперше оголосив конкурс на посаду омбудсмена із захисту державної мови. Вже на початку вересня проведуть тестування і визначать переможця.

      Цю посаду запровадили законом про мову, який ухвалили у квітні 2019 року.

      Важливо! Як вирішувати питання державної мови: програми партій, які пройшли у Раду

      Хто може претендувати на цю посаду?

      • Участь можуть брати люди з українським громадянством не молодше 35 років.

      • Кандидат повинен володіти українською та англійською мовами, мати вищу освіту і досвід у сфері захисту права.

      • До конкурсу не допустять тих, хто виступає за впровадження політики багатомовності в Україні всупереч Конституції.

      Документи можна подавати до 30 серпня. Сам конкурс відбудеться 4 вересня 2019 року об 11:00. Зазначимо, що обирають уповноваженого із захисту державної мови вперше – і терміном на 5 років. 

      Що відомо про закон про державну мову? Це Документ закріплює статус української як єдиної державної. Відтепер нею зобов'язані користуватися не лише в чиновницьких кабінетах, а й в сфері послуг, освіті й медіа. Після перехідного періоду за приниження мови і порушення закону каратимуть штрафами. 

      Більше про мовний закон – читайте у матеріалі 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики мовне питання Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 канал
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