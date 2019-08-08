Уряд оголосив конкурс на посаду уповноваженого із захисту державної мови: хто може претендувати

Кабінет міністрів України вперше оголосив конкурс на посаду омбудсмена із захисту державної мови. Вже на початку вересня проведуть тестування і визначать переможця.

Цю посаду запровадили законом про мову, який ухвалили у квітні 2019 року.

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Хто може претендувати на цю посаду?

• Участь можуть брати люди з українським громадянством не молодше 35 років.

• Кандидат повинен володіти українською та англійською мовами, мати вищу освіту і досвід у сфері захисту права.

• До конкурсу не допустять тих, хто виступає за впровадження політики багатомовності в Україні всупереч Конституції.

Документи можна подавати до 30 серпня. Сам конкурс відбудеться 4 вересня 2019 року об 11:00. Зазначимо, що обирають уповноваженого із захисту державної мови вперше – і терміном на 5 років.

Що відомо про закон про державну мову? Це Документ закріплює статус української як єдиної державної. Відтепер нею зобов'язані користуватися не лише в чиновницьких кабінетах, а й в сфері послуг, освіті й медіа. Після перехідного періоду за приниження мови і порушення закону каратимуть штрафами.

Більше про мовний закон – читайте у матеріалі 24 каналу