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      Правительство объявило конкурс на должность уполномоченного по защите государственного языка

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      Правительство объявило конкурс на должность уполномоченного по защите государственного языка
      Правительство объявило конкурс на должность уполномоченного по защите государственного языка / Фото из открытых источников

      Кабинет министров Украины впервые объявил конкурс на должность омбудсмена по защите государственного языка. Уже в начале сентября проведут тестирование и определят победителя.

      Эту должность ввели законом о языке, который приняли в апреле 2019 года.

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      Кто может претендовать на эту должность?

      • Участие могут принимать люди с украинским гражданством не моложе 35 лет.

      • Кандидат должен владеть украинским и английским языками, иметь высшее образование и опыт в сфере защиты права.

      • К конкурсу не допустят тех, кто выступает за внедрение политики многоязычия в Украине вопреки Конституции.

      Документы можно подавать до 30 августа. Сам конкурс состоится 4 сентября 2019 года в 11:00. Отметим, что выбирают уполномоченного по защите государственного языка впервые – и сроком на 5 лет.

      Что известно о законе о государственном языке?
      Это Документ закрепляет статус украинского как единственного государственного. Отныне им обязаны пользоваться не только в чиновничьих кабинетах, но и в сфере услуг, образования и СМИ. После переходного периода за унижение языка и нарушение закона будут наказывать штрафами.

      Больше про языковой закон – читайте в материале 24 канала

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      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Новости политики языковый вопрос
      Источник: 24 канал
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