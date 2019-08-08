Правительство объявило конкурс на должность уполномоченного по защите государственного языка

Кабинет министров Украины впервые объявил конкурс на должность омбудсмена по защите государственного языка. Уже в начале сентября проведут тестирование и определят победителя.

Эту должность ввели законом о языке, который приняли в апреле 2019 года.

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Кто может претендовать на эту должность?

• Участие могут принимать люди с украинским гражданством не моложе 35 лет.

• Кандидат должен владеть украинским и английским языками, иметь высшее образование и опыт в сфере защиты права.

• К конкурсу не допустят тех, кто выступает за внедрение политики многоязычия в Украине вопреки Конституции.

Документы можно подавать до 30 августа. Сам конкурс состоится 4 сентября 2019 года в 11:00. Отметим, что выбирают уполномоченного по защите государственного языка впервые – и сроком на 5 лет.

Что известно о законе о государственном языке?

Это Документ закрепляет статус украинского как единственного государственного. Отныне им обязаны пользоваться не только в чиновничьих кабинетах, но и в сфере услуг, образования и СМИ. После переходного периода за унижение языка и нарушение закона будут наказывать штрафами.

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