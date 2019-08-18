Методом пряника, – Разумков о том, как нужно поддерживать украинский язык

Глава партии "Слуга народа" и возможный будущий спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что является сторонником поддержки украинского государственного языка, но действовать нужно механизмом пряника.

По его словам, такой позиции придерживается и президент Украины Владимир Зеленский, передает "Новое время".

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Например, это может быть введение льгот на производство украиноязычного телевизионного контента, льгот для бизнеса, который создает украиноязычный контент. Также, по его мнению, в Украине настолько многокультурная нация, что "с учетом нашей истории у нас не может быть какой-то одной культуры".

Сам Дмитрий Разумков заявлял, что будет говорить в Верховной Раде на украинском. Однако полностью не перейдет – считает это неправильным и некорректным.



Як суспільство бачить "мовне питання" / Інфографіка 24 каналу

Что известно о законе О государственном языке?

Это Документ закрепляет статус украинского языка как единого государственного. Отныне им обязаны пользоваться не только в чиновничьих кабинетах, но и в сфере услуг, образовании и медиа. После переходного периода за унижение языка и нарушение закона будут наказывать штрафами.

Лидер "Слуги народа" также прокомментировал свое недавнее интервью российскому изданию "Коммерсант". Разумков отметил, что очень давно не давал интервью российским СМИ, но "готов общаться и сотрудничать со средствами массовой информации, которые не вредят моей стране".