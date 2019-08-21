Порожнє крісло віце-спікера: чому партії відмовляються від керівної посади

Майже всі партії відмовилися від крісла заступника голови Верховної Ради. Свою кандидатуру готові запропонувати лише в проросійській "Опозиційній платформі".

Однак тепер "Голос" ледве подолали прохідний бар'єр, однак тепер відмовляються від єдиної запропонованої керівної посади.

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"Посада віце-спікера, зважаючи на те, що Слуга народу не планує перерозподіляти повноважень, фактично не має змістовних повноважень", – сказав новообраний народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин.



"Голос" відмовився від посади віце-спікера

Функції віце-спікера Верховної Ради:

Офіційно заступник виконує доручення голови, заміняє його, якщо відсутній перший заступник, взаємодіє з судами, але це стало формальністю: суди після реформи більше не підконтрольні парламенту; забезпечує інформування про діяльність Верховної Ради: а цим займається департамент апарату. На практиці віце-спікер – зачитує звернення депутатів у п'ятницю.

"Якби за логікою демократичною, пропонувалася б посада принаймні першого заступника, який має суттєві більші повноваження, я думаю, дискусія була б більш грунтовна", – зазначив Юрчишин.

Від посади відмовилися також в "Європейській солідарності" та "Батьківщині".

Вони не хочуть бути у цій конфігурації поруч. Вони не є ні влада, ні поки не є опозицією. Тому що вони не визначилися в цій системі координат між владою і опозицією, саме тому вони поки відмовляються від цієї посади,

– пояснив директор політико-правових програм "Центру Разумкова" Юрій Якименко.

Натомість про це місце мріють в "Опозиційній платформі – За життя". Хоча переконують, що не делегуватимуть кума російського президента Путіна Віктора Медведчука. Проте для "Опозиційної платформи" це не стільки бажання отримати шматок бажаної влади, скільки шанс легалізувати свою проросійську силу в українській політиці.



"Опозиційній платформі" потрібна керівна посада

Суто з точки зору картинки може це буде подразливий фактор, хто б від "Опозиційної платформи" не посів крісло віце-спікера, реального впливу на роботу парламенту він не матиме,

– запевнив політичний оглядач Мілан Лелич.

Водночас не варто виключати, що відмова більшості партій від крісла віце-спікера може бути і кулуарною грою політиків - аби продемонструвати, що "Слуга народу" готові співпрацювати з "Опозиційною платформою".

Однак, формально все залежить від того, чи проголосує більшість "Слуги народу" за представника Медведчука. Якщо ні – може статися, що вся президія складатиметься виключно із депутатів партії влади.



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