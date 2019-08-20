"Голос" и "ЕС" хотят, чтобы вице-спикером был представитель от "ОПЗЖ", – Питенина

Должность вице-спикера новой Верховной Рады мог бы занимать представитель от партии "Голос", лидером которой является Святослав Вакарчук. Однако, как сказал заместитель председателя партии Ярослав Юрчишин, ни один из представителей партии не будет занимать эту должность.

Как сказала шеф-редактор журнала "Слово и дело" Екатерина Питенина в прямом эфире 24 канала, такие действия могут иметь интересное объяснение.

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Она отметила, что существует позиция, согласно которой партия "Голос" и партия "Европейская Солидарность" имеют общую цель и идею.

Есть такая позиция, что и "Голос", и "Европейская Солидарность" хотят способствовать такой ситуации, чтобы вице-спикером был представитель "ОПЗЖ", желательно Медведчук. Чтобы дальше оппонировать и продолжать свою риторику реванша,

– предположила Екатерина.

Питенина вспомнила 2014 год, когда "Оппоблок" отказывался от руководства любых комитетов, потому что им не разрешили руководить комитетом "свободы слова". Напомним, этот комитет тогда контролировал государственную информационную политику. Зато сейчас "Слуга народа" разделяет эти два направления и дает контроль за информационной политикой гуманитарному комитету, а комитет по свободе слова оставляет с такими же полномочиями.



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Что известно о работе комитетов Верховной Рады?Комитет Верховной Рады Украины – парламентский орган, который образуется из числа народных депутатов Украины. Комитеты осуществляют законопроектную работу, подготовку и предварительное рассмотрение вопросов, относящихся к полномочиям Верховной Рады Украины, выполняют контрольные функции.



Верховная Рада каждого созыва утверждает количество комитетов, их названия и предметы ведения. Кроме того, устанавливает минимальное и максимальное количество лиц, которые могут входить в состав одного комитета.



Персональный состав комитетов формируется Верховной Радой Украины нового созыва путем избрания председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей и членов комитетов.