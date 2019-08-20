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      "Голос" та "ЄС" хочуть, аби віце-спікером був представник від "ОПЗЖ", – Пітєніна

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      Представники "Опозиційної платформи – За життя"
      Представники "Опозиційної платформи – За життя" / kievvlast.com.ua

      Посаду віце-спікера нової Верховної Ради міг би обіймати представник від партії "Голос", лідером якої є Святослав Вакарчук. Однак, як сказав заступник голови партії Ярослав Юрчишин, що жоден із представників партії не обійматиме цю посаду.

      Як сказала шеф-редакторка журналу "Слово і діло" Катерина Пітєніна у прямому ефірі 24 каналу, такі дії можуть мати цікаве пояснення.

      Читайте також: Партія Вакарчука "Голос" відмовилась від посади віце-спікера нової Верховної Ради

      Вона зауважила, що існує позиція, за якою партія "Голос" та партія "Європейська Солідарність" мають спільну мету та ідею.

      Є така позиція, що і "Голос", і "Європейська Солідарність" хочуть сприяти такій ситуації, щоб віце-спікером був представник "ОПЗЖ", бажано Медведчук. Аби далі опонувати та продовжувати свою риторику реваншу,
      – припустила Катерина.

      Пітєніна згадала 2014 рік, коли "Опоблок" відмовлявся від керівництва будь-яких комітетів, бо їм не дозволили керувати комітетом "Свободи слова". Нагадаємо, цей комітет тоді контролював державну інформаційну політику. Натомість зараз "Слуга народу" розділяє ці два напрямки й дає контроль за інформаційною політикою гуманітарному комітету, а комітет зі свободи слова залишає з такими ж повноваженнями. 


      Скільки місць у парламенті отримають інші партії-переможці / Інфографіка 24 каналу

      Що відомо про роботу комітетів Верховної Ради?Комітет Верховної Ради України – парламентський орган, який утворюється з-поміж народних депутатів України. Комітети здійснюють законопроектну роботу, підготовку і попередній розгляд питань, що належать до повноважень Верховної Ради України, виконують контрольні функції.

      Верховна Рада України кожного скликання затверджує кількість комітетів, їх назви та предмети відання. Крім того, встановлює мінімальну та максимальну кількість осіб, які можуть входити до складу одного комітету.

      Персональний склад комітетів формується Верховною Радою України нового скликання через обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів і членів комітетів.

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Слуга народу Європейська солідарність Опозиційна платформа – За життя Партія Голос
      Джерело: 24 канал
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