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      Партія Вакарчука "Голос" відмовилась від посади віце-спікера нової Верховної Ради

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      "Голос" відмовився від посади віце-спікера у Раді
      "Голос" відмовився від посади віце-спікера у Раді / Рух "Чесно"

      Жоден із представників партії "Голос" не займатиме посаду заступника голови Верховної Ради IX скликання.

      Про це заявив заступник голови партії "Голос" Ярослав Юрчишин, пише "Інтерфакс". 

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      Як пояснив обраний депутат, посада віце-спікера "має переважно церемоніальні позиції".

      "Тому у цьому випадку нас не цікавить політична посада – нас цікавлять професійні посади", – наголосив Юрчишин.

      Він додав, якби "Голосу" пропонували позицію першого віце-спікера Ради, яка має не тільки політичні, але й управлінські функції, то "за таку посаду можна було б поборотися". За його словами, гідні кандидатури на посаду з такими функціями у "Голосу" є.

      Водночас Юрчишин зауважив, що на посаду заступника голови ВР у нинішньому вигляді можуть претендувати лише ті політичні сили, "для яких політичне позиціонування є більш важливим, аніж професійне".

      Зауважимо, що на посаду спікера у новій Верховній Раді найімовірнішим кандидатом є голова "Слуги народу" Дмитро Разумков, а першим віце-спікером має всі шанси стати чинний представник президента у парламенті Руслан Стефанчук. Зокрема, ці прізвища висунула президентська політсила, а вона у новому парламенті отримає монобільшість – 254 місця. Щодо партії "Голос", то вона матиме лише 20 місць. 

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      Теги: Верховна Рада Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Святослав Вакарчук - новини Партія Голос
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