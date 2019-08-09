"Європейська солідарність" запропонувала двом партіям співпрацю в парламенті

Партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" звернулась до партій "Голос" та "Батьківщина" з метою спільного координування дій в майбутньому парламенті.

Також у політсили підкреслили значні ідеологічні розбіжності з партією "Опозиційна платформа – За життя", пише член "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко.

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Співпраця із партіями "Голос" та "Батьківщина" була запропонована під час засідання робочої групи з підготовки першого засідання новообраного парламенту.

Звернулася до політичних сил, які не є правлячою більшістю, зокрема до "Голосу" і "Батьківщини", з пропозицією спільно узгодити та скоординувати позиції щодо пропорційного представництва фракцій у керівництві ВР і комітетів,

– сказала Геращенко.

Як відбувалося засідання робочої групи читайте тут.

Щодо партії "Слуга народу", раніше експертка Тетяна Ніколаєнко висловила думку, що їм немає сенсу з кимось об'єднуватись. Вони будуть шукати варіанти для союзу лише якщо виникне розкол, який може статися через мажоритарників.

Коли відбудеться перше засідання Верховної Ради?Перше урочисте засідання новообраного парламенту відбудеться 29 серпня. Відкриє його найстарший народний депутат Юлій Іоффе, що є представником "Опозиційної платформи – За життя".



За законом, парламент має зібратися не раніше 9 вересня, однак депутати вирішили не чекати. Однією з причин, чому нардепи від "Слуги народу" поспішають розпочати роботу нового парламенту – це Антикорупційний суд. Він має розпочати роботу 5 вересня, однак Рада досі не підтримала інші антикорупційні законопроекти, що мають забезпечити стабільну роботу органу. Через це у президента Зеленського та глави Верховної Ради виник конфлікт.



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