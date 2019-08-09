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      "Европейская солидарность" предложила двум партиям сотрудничество в парламенте

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      Европейская солидарность
      Европейская солидарность / Цензор.НЕТ

      Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" обратилась к партиям "Голос" и "Батькивщина" с целью совместного координирования действий в будущем парламенте.

      Также в политсиле подчеркнули значительные идеологические разногласия с партией "Оппозиционная платформа – За жизнь", пишет член "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко

       Интересно: Парламентские выборы-2019: как Зеленский спутал всем карты и почему Порошенко еще рано забывать

      Сотрудничество с партиями "Голос" и "Батькивщина" было предложено во время заседания рабочей группы по подготовке первого заседания новоизбранного парламента.

      Обратилась к политическим силам, которые не являются правящим большинством, в частности к "Голосу" и "Батькивщине", с предложением совместно согласовать и скоординировать позиции относительно пропорционального представительства фракций в руководстве ВР и комитетов,
      – сказала Геращенко.

      Как проходило заседание рабочей группы читайте здесь.

       

      Относительно партии "Слуга народа", ранее эксперт Татьяна Николаенко выразила мнение, что им нет смысла с кем-то объединяться. Они будут искать варианты для союза лишь если возникнет раскол, который может произойти из-за мажоритарщиков.

      Когда состоится первое заседание Верховной Рады?
      Первое торжественное заседание новоизбранного парламента состоится 29 августа. Откроет его старейший народный депутат Юлий Иоффе, являющийся представителем "Оппозиционная платформа – За жизнь".

      По закону, парламент должен собраться не раньше 9 сентября, однако депутаты решили не ждать. Одной из причин, почему нардепы от "Слуги народа" спешат начать работу нового парламента – это Антикоррупционный суд. Он должен начать работу 5 сентября, однако Рада не поддержала другие антикоррупционные законопроекты, которые должны обеспечить стабильную работу органа. Из-за этого у президента Зеленского и главы Верховной Рады возник конфликт.


      Сколько мест в Верховной Раде займут партии / Инфографика 24 канал
       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Партия Голос ВО Батькивщина Европейская солидарность
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