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      Повна байдужість і неспроможність, – Зеленський розкритикував Парубія за відмову скликати Раду

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      Володимир Зеленський розкритикував Парубія
      Володимир Зеленський розкритикував Парубія / Слово і Діло

      Президент Зеленський різко відреагував на відмову Андрія Парубія скликати позачергове засідання Верховної Ради для ухвалення антикорупційних законів.

      Володимир Зеленський звинуватив спікера Верховної Ради в численних порушеннях регламенту під час роботи парламенту та у відсутності коаліції.

      Також він нагадав, що, відповідно до статті 90 Конституції України, повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання.

      18 липня Зеленський написав листа спікеру Верховної Ради Андрію Парубію із проханням скликати позачергове засідання Верховної Ради задля ухвалення антикорупційних законів та відсрочення штрафних санкцій для "євробляхерів". 
       

      Лист, який Зеленський написав Парубію/ фото – "the Бабель"
       
      Парубій відповів, що закон не передбачає скликання позачергового засідання, однак він може скликати позачергову сесію Верховної Ради згідно із законом. 
       

      Лист Парубія, адресований Зеленському/ фото з соцмереж
       
      Зеленський залишився незадоволеним відповіддю та написав пост на Facebook, згадавши усі гріхи Верховної Ради  VIII скликання: 
       

      Здивований Вашими словами про "неухильне дотримання чинного законодавства". Відкрию Вам очі. На жаль, нинішній парламент в уявленні народу України асоціюється передусім із відсутністю коаліції, кнопкодавством, порожньою залою при ухваленні законів, вісімнадцятиразовим голосуванням за законопроекти та іншими грубими порушеннями Регламенту,
      – написав президент.

      Далі Зеленський ще раз попрохав Парубія "виконати вимогу чинного законодавства" та скликати позачергове засідання задля ухваленя питань, зазначених у попередньому листі. 

      Замглави Офісу Президента Руслан Рябошапка сказав, що якщо антикорупційні ініціативи не буде ухвалено в цьому парламенті, новообрана Рада першочергово повернеться до них у свіжому складі. Також він зазначив, що якщо Рада не ухвалить  відстрочення штрафних санкцій для тих, хто не встигне розмитнити автомобілі на єврономерах, то автомобілі можуть почати вилучати прямо на дорогах. 

      Чому Зеленському так важливо ухвалити антикорупційні ініціативи саме зараз? Вищий Антикорупційний суд має почати працювати 5 вересня цього року, а перше засідання Ради нового скликання – 9 вересня. Зеленський хоче ухвалити всі антикорупційні законопроекти, щоб суд міг вчасно розпочати повноцінну роботу. 


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      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Верховна Рада Антикорупційний суд Андрій Парубій
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