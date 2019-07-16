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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      У Зеленського хочуть скликати позачергове засідання Ради: для чого

      229 Читать новость на русском
      Верховна Рада
      Верховна Рада / 24 канал

      Представники Офісу Президента планують зібрати нардепів у сесійній залі в четвер, 18 липня. Так, вони вимагають від парламентарів ухвалити закон про незаконне збагачення.

      Скликання позачергово засідання Ради анонсував заступник глави Офісу Президента Руслан Рябошапка на панельній дискусії форуму "Встановлення справедливості – порядок денний для майбутнього парламенту", інформує "Інтерфакс-Україна".

      Актуально: ЄС закликав Раду якомога скоріше ухвалити закон про Антикорупційний суд

      Ми вже на четвер (18 липня – 24 канал) хочемо скликати позачергове засідання парламенту. Ми вимагатимемо від нього ухвалити законодавство, яке дало б можливість ефективної роботи Антикорупційного суду,
      – сказав він.

      Йдеться саме про закон про незаконне збагачення.

      Важливо! У лютому Конституційний суд скасував кримінальну статтю про незаконне збагачення. Мотивація суду була така: положення статті не відповідають принципам верховенства права і презумпції невинуватості.

      Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення в Україні ввели у 2015 році після Революції Гідності. Це було однією з вимог Євросоюзу на виконання Плану дій з візової лібералізації. Також це було одним із зобов’язань України перед МВФ.

      Своєю чергою, президент Зеленський подав до Ради свій законопроект про незаконне збагачення. Він передбачає введення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення від 5 до 10 років. Таке покарання загрожує чиновнику, якщо він набув активів, вартість яких більш ніж на 204 тисячі гривень перевищує доходи цього чиновника. Окрім того, в законопроекті Зеленського такі справи пропонують передавати Вищому антикорупційному суду.

      Як створюють Антикорупційний суд в Україні?​ Влітку 2018 року було ініційовано законопроект про Вищий антикорупційний суд, а вже восени почався відбір кадрів на конкурсній основі. Усі кандидати складали тест та виконували практичні завдання.

      Вища кваліфікаційна комісія суддів 6 березня 2019 року обрала 38 переможців. Головою органу було обрано 37-річну Олену Танасевич, більше про неї тут. Вона очолюватиме суд протягом наступних трьох років. Початок роботи Антикорупційного суду анонсовано на 5 вересня.

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      Які функції будуть в Антикорупційного суду: інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Офіс Президента Володимир Зеленський Законодавство Антикорупційний суд
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